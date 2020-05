Châteauroux : les enseignants ont encore beaucoup de questions avant la reprise de l'école

Avant la réouverture des écoles de Châteauroux jeudi 14 mai, le déroulement du retour en classe des élèves a été éclairci par la Ville de Châteauroux. Des groupes de 10 élèves en maternelle, 15 élèves au maximum en primaire. Le protocole sanitaire est détaillé sur neuf pages. Mais il reste encore de nombreuses zones d'ombre selon les syndicats d'enseignants.

Un CHSTCT extraordinaire doit se tenir ce mardi 12 mai, notamment en présence du directeur académique des services de l'Education nationale de l'Indre et de l'adjoint au maire de Châteauroux en charge de l'éducation et des affaires scolaires. "On ne s'oppose pas à la réouverture des écoles. On est bien conscient que les élèves doivent retrouver un cadre, surtout pour ceux en situation d'échec. Mais on ne doit pas rouvrir à n'importe quel prix. On parle de santé et d'enfants", explique Sophie Grenon, co-secrétaire départementale du syndicat Snuipp-FSU dans l'Indre.

On a été alerté par plusieurs directeurs d'école qui sont inquiets du manque de réponses

Comment va se passer le nettoyage ?

Les enseignants espèrent avoir des réponses à des doutes persistants. Une inquiétude majeure concerne le nettoyage des locaux des 33 écoles maternelles et élémentaires de Châteauroux. Dans son protocole sanitaire publié sur Internet, Châteauroux Métropole précise que "le nettoyage et la désinfection auront lieu le matin avant la classe, pendant la pause méridienne et le soir après la classe, des interventions dans les toilettes et les lieux plus fréquentés auront lieu plusieurs fois par jour". Mais le son de cloche n'est pas toujours le même. "On nous a dit que les employés chargés de l'hygiène viendraient dans leurs horaires de travail habituels et ne seraient pas présents entre 10h30 et 15h", souligne Sophie Grenon.

Pas question pour elle de jeter la pierre à la mairie de Châteauroux. "On a bien conscience que gérer 33 écoles, c'est un casse-tête", ajoute la co-secrétaire du Snuipp-FSU 36. "Mais il a été très clair depuis le départ que la rentrée est progressive. Rien n'empêchait la mairie de Châteauroux de prendre un délai raisonnable", insiste-t-elle.

Du matériel encore manquant à 48 heures de l'ouverture des écoles

Savon, gel hydroalcoolique, marquages au sol : dans certaines écoles de Châteauroux, le matériel n'est pas encore totalement arrivé. C'est une source d'inquiétude pour les enseignants. Mais à travers eux, ce sont aussi les parents d'élèves et les enfants qui sont concernés. "Il nous manque encore beaucoup de matériels. Dans des écoles, il y a des proches d'enseignants ou des parents d'élèves qui ont proposé du matériel pour favoriser la rentrée. Les enseignants et les personnels municipaux ne vont pas compter leurs heures pour accueillir sereinement les enfants dans les écoles et éviter la propagation du virus", précise Bérengère Delhomme, secrétaire départementale Unsa Education 36.