Ce jeudi et ce vendredi, les professeurs des écoles ont fait leur pré-rentrée et ils ont retrouvé leurs salles de classe. C'est le cas à l'école Victor Hugo de Châteauroux où l'équipe pédagogique s'affaire pour que tout soit prêt lundi 3 septembre prochain.

Châteauroux, France

Les écoles sont en pleine effervescence. Beaucoup d'instituteurs ont fait leur pré-rentrée ce jeudi et ce vendredi, comme à l'école Victor Hugo de Châteauroux. La dizaine d'instituteurs doit tout mettre en place pour accueillir les 140 élèves ce lundi 3 septembre alors la pression monte.

Ce vendredi, certains professeurs venaient tout juste de recevoir les derniers cartons de stylos et de tubes de colle. Il faut tout déballer, trier. Il faut préparer la salle de classe, préparer les pages de garde pour les cahiers des plus petits. L'instituteur doit également choisir quel type de cahier les élèves utiliseront pour chaque matière. Pour Vanessa Faucher, ce n'est pas évident car c'est sa toute première rentrée en tant que professeure des écoles stagiaire. "En sciences, j'ai décidé de prendre des petits cahiers. Les élèves peuvent être un peu plus perdus avec un grand cahier, au niveau du repérage dans l'espace. Je suis encore à mes débuts donc peut-être qu'au cours de ma carrière, je changerai d'avis", souligne-t-elle.

Les nouveaux professeurs des écoles prennent possession des lieux

Même Christine Duroux, qui en est à sa 30ème rentrée, constate qu'il y a toujours des imprévus quelques jours avant. "Vous avez commandé 25 cahiers mais vous avez 26 élèves, c'est ce genre de choses et ça, c'est un peu stressant", reconnaît-elle.

Cette pré-rentrée permet aussi aux "anciens" d'accueillir les nouveaux professeurs et de les conseiller. "On m'a dit de surtout, dès le début, prendre le temps de connaître mes élèves et de ne pas tout de suite vouloir démarrer à fond", explique Vanessa Faucher. Ces quelques jours avant le jour J sont enfin l'occasion de discuter des projets pour l'année à venir comme les futurs concerts de la classe orchestre.