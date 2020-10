Châteauroux : les métiers de la sécurité présentés aux collégiens de Rosa Parks

"Qu'est-ce-qu'une drogue ?" La question est posée par le brigadier-chef Fauchon à toute une classe de 3e du collège Rosa Parks à Châteauroux. Les échanges sont vifs, de nombreux élèves participent, ce qui satisfait le policier : "_la prévention se fait par eux-mêmes. Le but, c'est vraiment de dialoguer_. Je ne crois pas qu'ils accepteraient un discours moralisateur". Au-delà de cet aspect, Etienne Fauchon l'admet, l'objectif est aussi de se rapprocher des jeunes et de "casser les représentations du métier qu'ils pourraient avoir". Des représentations influencées par les médias et les réseaux sociaux abonde son collègue, le major Seguin.

Une image erronée

Dans une autre salle, Yann, ancien surveillant de prison, désormais formateur, présente une vidéo sur l'ENAP, école nationale de l'administration pénitentiaire. Lui aussi a à cœur de donner une image la plus précise possible de sa profession et de son milieu. "On montre souvent les côtés négatifs. Les jeunes ont l'impression que les détenus n'ont droit à rien, ils sont surpris de découvrir tout ce qui est proposé en prison : sport, ateliers manuels, l'accès à un emploi rémunéré aussi". A la fin de l'intervention, les collégiens peuvent emporter une brochure présentant les différents métiers de la pénitentiaire.

Cette journée fait partie du parcours avenir des collégiens de Rosa Parks, explique le principal adjoint, Christophe Descoudard. Mais le but n'est pas nécessairement de susciter des vocations, ça marche aussi dans l'autre sens : "Se rendre compte qu'une profession ne ressemble pas à ce qu'ils envisageaient, c'est positif. Ça évite de s'engager dans une filière qui ne vous correspond pas".