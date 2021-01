Châteauroux : les professeurs du lycée Blaise-Pascal demandent moins d'élèves par classe

Les professeurs du lycée Blaise-Pascal de Châteauroux réclament principalement des classes moins denses.Ils étaient une douzaine réunis devant la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN). "On a l'impression de ne pas faire correctement notre travail", lâche Coralie Rabeau, co-secrétaire de la FSU 36 et enseignante à Blaise-Pascal.

"35 élèves par classe en filière générale, c'est trop. 30 élèves en filière professionnelle, c'est trop. On a des élèves en très grande difficulté, qui arrivent du collège parce qu'ils ont des difficultés. Des difficultés qui se sont encore plus creusées avec le confinement, il faudrait qu'on fasse des séances de rattrapage de niveau. Mais ce n'est pas avec 30 élèves par classe qu'on va pouvoir le faire", poursuit-elle. Pour travailler dans de bonnes conditions, l'enseignante et syndicaliste estime que le nombre d'élèves par classe en filière professionnelle ne devrait pas excéder 25. Ils plaideront leur cause auprès du directeur académique de l'Indre Jean-Paul Obellianne.