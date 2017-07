Châteauroux : les visiophones à l'entrée des écoles seront installés d'ici la fin de l'année

La ville de Châteauroux va sécuriser l'entrée des écoles maternelles et primaires d'ici la fin 2017 en installant de nouveaux portails plus hauts équipés de visiophones.

Comme le révélait France Bleu Berry il y a un an, les 33 écoles maternelles et primaires de Châteauroux vont être équipées d'ici la fin de l'année 2017 d'un nouveau système de sécurité devant chaque portail. Ces mesures sont rendues obligatoires après les différents attentats qui ont touché la France.

250.000 euros travaux

Le coût de ces travaux s'élève à 250 000 euros. Ce montant comprend l'achat de visiophones et de nouveaux portails plus hauts et plus sécurisés. "Le visiophone déclenche l'ouverture d'un portillon, quand on sonne et qu'on ouvre, le portail se referme ensuite de manière automatique", explique Romuald Chapuis Directeur Général en charge des aménagements publics pour la ville de Châteauroux.

"L'avantage de ce système c'est qu'à terme il va nous permettre de déployer un contrôle d'accès avec un badge, les personnes pourront rentrer dans le bâtiment juste avec un badge, on n'aura plus à distribuer de clés". Les crèches et les gymnases de Châteauroux seront aussi équipées dans un deuxième temps.

On a pris conscience du risque terroriste" (une directrice d'école)

Les portails vont également être changés, ils seront plus hauts. © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

L'école maternelle du Grand Poirier dans le quartier Saint-Jacques a été choisie comme école pilote pour tester le dispositif qui sera ensuite étendu aux autres établissements.

"C'est bien, ça nous évite d'aller jusqu'à la grille, on peut déjà visualiser les personnes depuis l'intérieur de l'école", explique Carole Gil Ventouroux, la directrice de l'école du Grand Poirier. "Même si on souhaite évidemment que ça n'arrive pas, on a pris conscience du risque terroriste, il faut bien essayer de parer à cette éventualité".