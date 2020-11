Châteauroux : une école de commerce ouvrira ses portes à la rentrée 2021 sur le site Balsan

Le site Balsan de la Chambre de commerce et d'industrie de Châteauroux va accueillir l'ISTEC, une école de commerce et de marketing. Une formation Bac + 5 sera proposée dès la rentrée 2021.

La CCI Indre, la région Centre Val de Loire, la mairie de Châteauroux, Châteauroux Métropole et l'ISTEC ont signé la convention qui entérine l'installation de cette école de commerce et de marketing sur le site Balsan. Le directeur général de l'école Pierre Larrat table sur une trentaine d'étudiants pour la première promotion. "Si la demande est plus forte, on saura s'adapter", glisse Pierre Larrat.

Le campus castelroussin de l'ISTEC a en effet vocation à s'agrandir rapidement après son installation. C'est l'objectif de la réhabilitation du site de l'ancienne usine "Le Flockage". La région et la CCI investissent 3,17 millions d'euros pour rénover et équiper le bâtiment. Six à huit salles de classe y seront créées. La bâtisse, classée monument historique, a subi deux incendies en 2013 et 2017.

Les représentants de la région Centre Val de Loire, de l'Indre, de la CCI Indre, de l'ISTEC et de la ville de Châteauroux ont signé une convention ce mardi 24 novembre 2020 © Radio France - François Chagnaud

L'école proposera des formations de "grade master" dans sept spécialités du commerce et du marketing, accessibles à Bac + 3 et sur concours. Avec un accent mis sur les domaines du numérique. "Cela permet aux jeunes rester sur le territoire et d'accéder à un programme grande école qu'il n'y avait pas dans la région actuellement", ajoute le directeur général de l'ISTEC.

L'école d'ingénieurs Junia HEI devrait également profiter de la rénovation de l'ancienne usine pour s'étendre. La rénovation et transformation de l'usine Balsan a débuté au début des années 2010. 15 millions d'euros avaient été investis pour la réhabiliter.