Châteauroux : une formation en informatique séduit beaucoup de jeunes de par ses débouchés

Châteauroux, France

C'était journée portes ouvertes à L'Ecocampus de Châteauroux ce samedi 2 mars. Les lycéens et leurs familles ont pu découvrir de nombreuses formations de 9 heures à 17 heures, comme les licences de droit, d'histoire et de chinois du Centre d'Etudes Supérieures. Ils ont pu discuter avec des étudiants du Conservatoire National des Arts et Métiers, de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et du Centre d'Etudes Supérieures Industrielles où il y a un Bac + 5 informatique en alternance.

Cette formation existe depuis 20 ans à Châteauroux, elle offre beaucoup de débouchés et c'est qui a attiré les jeunes pendant ces portes ouvertes. Parmi ses jeunes, il y avait Vlad. Il a pu faire une visite des locaux avec un étudiant, Loan : une salle avec 28 ordinateurs "performants" et une autre salle avec des imprimantes 3D notamment.

Vlad est venu se renseigner sur cette formation, non pas parce qu'il cherche un travail, mais parce qu'il cherche un meilleur travail. "J'étais embauché en CDI, j'ai travaillé pendant deux ans. J'étais en spécialité "réseaux" et je souhaite poursuivre cela avec beaucoup plus d'approfondissement, beaucoup plus d'acquis. Il faut toujours viser plus haut", explique le jeune homme de 24 ans.

En moyenne 3 offres d'emplois avant même la fin de l'apprentissage, selon les responsables de la formation

Selon Loan, Vlad n'a pas de souci à se faire, il en est lui-même la preuve. Il a déjà cinq offres alors qu'il n'a même pas fini sa première année :

Je travaille à l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans, c'est une administration publique. Ils m'ont proposé un CDI à la fin de mon apprentissage. Je n'ai pas encore donné de réponse mais je ne pense dire "oui""

Son rêve, c'est en fait de travailler pour Airbus et c'est un rêve à portée de main. Selon les responsables de cette formation, à la sortie, les élèves peuvent espérer un salaire annuel entre 32 000 et 35 000 euros.