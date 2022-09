Châteauroux : une rentrée sans masque et sans stress à l'école Jean Moulin

Des dizaines de petits sorciers ont pris d'assaut, ce jeudi matin, la cour de l'école élémentaire Jean Moulin à Châteauroux. Pour la rentrée, la direction avait proposé aux élèves de venir munis d'un accessoire issu de l'univers d'Harry Potter. Chapeau pointu, cape sur le dos et balai en main, une bonne partie d'entre eux ont joué le jeu, comme Nassira et sa fille, Dania, qui entre en CP. "Ça amène de la gaieté, de la magie, et ça enlève un peu de stress", confie la maman en souriant.

La joie des retrouvailles entre copains

Aucun stress en revanche chez Inolan qui intègre la classe de CM2. "J'ai la flemme, je n'aime pas l'école" dit-il, lorsqu'on lui demande comment il se sent en ce jour de rentrée. Son grand frère, âgé de seize ans, qui est venu l'accompagner, rectifie aussitôt : "C'est juste que c'était bien les vacances, tu as pu te reposer. A l'école, tu seras plus fatigué mais c'est bien d'apprendre aussi !" Adasha, Siméon et Clément, eux, sont impatients de retrouver les copains qu'ils n'ont plus vus depuis deux mois.

Pas de difficultés d'effectifs

En observant tout ce petit monde rentrer en classe, le directeur, Yohan Dubois fait part de sa satisfaction : "dans l'ensemble, les enfants ont l'air ravis, nous aussi". A la tête de l'établissement depuis l'an dernier, le jeune homme dit avoir été épargné par les difficultés d'effectifs enseignants : "On a une collègue en congé maternité qui a été remplacée au pied levé. Nous avons deux enseignants stagiaires et une contractuelle qui est en master 2 qui n'a pas encore eu le concours de professeur mais qui suit des études pour. A ce niveau-là, on est bien lotis."