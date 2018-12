Châteauroux : une trentaine de lycéens a bloqué l'établissement Pierre et Marie Curie

Ce jeudi 6 décembre, très tôt, les entrées du lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux étaient bloquées par des barrières et des palettes en bois. Des lycéens voulaient contester Parcours Sup et la réforme du baccalauréat.

Dès 7 heures du matin, ce jeudi 6 décembre, le lycée castelroussin Pierre et Marie Curie était bloqué. Une trentaine d'élèves a déposé des poubelles et des barrières devant les quatre entrées de l'établissement. Ces élèves manifestent leur opposition à la réforme du baccalauréat comme à Parcours Sup.

Le lycée Pierre et Marie Curie à #Châteauroux est bloqué depuis 7h ce matin pic.twitter.com/HU6lQ8lAfe — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 6, 2018

Mercredi soir, des gilets jaunes ont donné des palettes en bois à des lycéens qui les ont ensuite déposées devant leur établissement. Poubelles et barrières de chantiers ont aussi été récupérées pour bloquer dès 7 heures du matin. Les élèves ne pouvaient donc pas entrer, hormis les BTS. Des poubelles ont été brûlées devant l'entrée des professeurs mais le blocage s'est globalement passé dans le calme.

Une réforme du baccalauréat trop floue

Ces lycéens étaient réunis pour contester Parcours Sup, qu'ils estiment ne pas leur être favorable. Ils ne veulent pas non plus de la réforme du baccalauréat et de la disparition des filières, et ils regrettent aussi d'être mal informés sur cette réforme.

Les lycéens de Pierre et Marie Curie prévoient de bloquer à nouveau leur établissement ce vendredi 7 décembre. Une autre manifestation a réuni 300 lycéens dans le centre-ville de Vierzon, dans le Cher, ce jeudi 6 décembre. Une centaine d'entre eux est ensuite allée devant le lycée Edouard Vaillant, sans pourtant le bloquer.