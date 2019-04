Châteauroux ville étape du Tour de France du handicap à l'école

Châteauroux, France

À l'heure de la récréation, tous les enfants jouent dans la cour de l'école maternelle Jean Zay, dans le centre-ville de Châteauroux. "Vous voyez qu'il est difficile de différencier les enfants autistes des autres élèves", observe Frédéric Beau, le directeur de l'établissement. Au sein de l'école, une classe est dédiée à l'accueil de sept petits de trois à six ans qui sont autistes. L'expérimentation dure depuis la rentrée de septembre 2016. Près de trois ans après, le bilan est plutôt positif. "Ils sont parfaitement intégrés, c'est une satisfaction concernant la sociabilisation des enfants", poursuit Frédéric Beau.

Cette réussite, le maire de Châteauroux veut la mettre en valeur. C'est pour cela qu'il a accepté la venue d'Aurélien Pradié, député Les Républicains du Lot, dans son Tour de France du handicap à l'école. "On est fiers de montrer ces équipements, celles et ceux qui participent au quotidien à son fonctionnement. Si on peut apporter notre pierre à l'édifice, on en sera très heureux", explique Gil Averous.

La France a encore du retard sur l'inclusion des enfants handicapés

Cette classe d'enfants autistes est la seule dans le département de l'Indre. Et elle ne prend en charge que des enfants de trois à six ans. Qu'en est-il après ? L'accompagnement n'est pas le même, le suivi n'est pas assuré. Cela prouve les progrès encore considérables à accomplir. "La France est très en retard quand on regarde nos voisins européens", reconnaît Aurélien Pradié. "Tant qu'il y aura un enfant dont la prise en charge n'est pas satisfaisante, il restera du travail dans le milieu de l'école", poursuit le député.