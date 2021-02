Châteauroux : visite confirmée lundi de la secrétaire d'état Nathalie Élimas

La visite de la sécrétaire d'état en charge de l'Éducation prioritaire lundi à Châteauroux a été confirmée ce vendredi par la préfecture de l'Indre. Nathalie Élimas visitera "l’une des quarante-six nouvelles cités éducatives annoncées lors du comité interministériel à la ville présidé par le Premier ministre Jean Castex". Dans un communiqué la préfecture de l'Indre précise que "les cités éducatives visent à accompagner au mieux les parcours éducatifs de chacun, depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie. Elles constituent de ce fait un levier majeur pour lutter contre les inégalités sociales dans les quartiers prioritaires de la ville. Afin d’atteindre ce but, ce programme, qui a notamment joué un rôle clé lors du confinement du printemps dernier, propose de _fédérer tous les acteurs éducatifs, tels que les services de l'État, les collectivités, les associations et les familles dans les territoires qui en ont le plus besoin._"

En début d'aprés-midi, Nathalie Élimas se rendra à l’école Michelet pour assister à un temps d'échanges au sein de deux classes, parmi lesquelles l’une de CE1 dédoublée, sur le thème des apprentissages fondamentaux. Ensuite, elle visitera le collège Rosa Parks, situé en réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+), "qui mène un travail ambitieux autour du dispositif des cordées de la réussite, notamment en partenariat avec l’IEP de Lille. Cet établissement a en outre été retenu pour la qualité de son projet de cité éducative, dont il est le chef de file dans le quartier Saint-Jean – Saint-Jacques. Mme ELIMAS échangera sur les perspectives offertes par l’obtention de ce label d’excellence avec des personnels et des élèves."

Aujourd'hui, 126 territoires ont reçu le label "Cités Educatives" au bénéfice de 700 000 enfants et jeunes.