Vous lui posez n'importe quelle question, elle vous répond avec pertinence. C'est la promesse de ChatGPT, une intelligence artificielle américaine disponible gratuitement sur internet. Son utilisation a déjà posé de nombreuses questions. En cette fin d'année scolaire, France Bleu Bourgogne a voulu savoir si ChatGPT est une vraie révolution dans l'Éducation nationale.

ChatGPT déjà dans les mains des élèves

Que ce soit devant le collège Saint-François à Dijon, à la sortie du lycée Montchapet ou entre les bâtiments de l'Université de Bourgogne, tous les élèves connaissent ChatGPT. Au collège Saint-François, certains confient même l'avoir déjà utilisé pour un devoir : "Pour un devoir de français. On devait faire une sorte de dissertation sur un auteur. J'ai demandé à ChatGPT de la faire à ma place. J'ai tout copié, sans rien modifier, mais j'ai eu 11 sur 20. Alors ChatGPT, plus jamais !"

L'intelligence artificielle peut réserver de mauvaises surprises. Des lycéens en filière STMG au lycée Montchapet à Dijon, avouent tous l'avoir utilisé au moins une fois. Mais cette facilité leur pose question : "En soi, c'est génial, on a moins de boulot à faire. Mais on va devenir bête ! Comment les futurs élèves feront ? Et les profs aussi ?"

À l'Université de Bourgogne, certains étudiants sont plutôt sévères avec ChatGPT : "Concrètement, c'est de la triche." Mais les plus inquiets sont les étudiants en LEA (Langues Étrangères Appliquées) : "On veut devenir traducteur indépendant. Déjà certains logiciels de traduction sont très performants. Mais là, avec ChatGPT, notre métier pourrait disparaître."

Apprendre aux élèves à se servir de ChatGPT

À l'IUT de Dijon, la filière MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet), fait bande à part. L'un de leurs professeurs, Pascal Lardellier veut que ses élèves s'approprient ChatGPT. De temps en temps, en début de cours, il lance un exercice surprise : "Bon, je vous donne quinze minutes. Sujet libre. Vous inventez une question. Vous y répondez en une quinzaine de lignes. Puis vous posez la même question à ChatGPT. Ensuite, les autres devront deviner quel texte a été écrit par ChatGPT."

Amélie Hart, professeure d'histoire au lycée Charles de Gaulle à Dijon et membre du SNES-FSU © Radio France - Etienne Cholez

Quinze minutes plus tard, c'est le moment de la devinette. Un groupe d'étudiants décide de faire un texte sur le transhumanisme, l'humain amélioré par la science et la technologie. L'un des textes est écrit comme une dissertation classique. L'autre est écrit à la première personne, comme si un étudiant donnait véritablement son avis. "C'est un piège !" lance une élève. Elle a raison. Le groupe d'élèves a demandé à ChatGPT de donner un avis sur le transhumanisme en se faisant passé pour un jeune homme de 16 ans, aux idées révolutionnaires et d'origine bourgeoise. Pascal Lardellier est bluffé : "Vous voyez, c'est exactement le but de cet exercice. Il faut que les élèves sachent contrôler ChatGPT. Interdire cette technologie ne sert à rien. il faut plutôt que les jeunes se l'approprient et en découvrent les avantages et les limites."

Les limites de ChatGPT

Pascal Lardellier, spécialiste des usages des nouvelles technologies, a beau pousser ses élèves à apprendre à se servir de ChatGPT, il n'en reste pas moins lucide sur l'intelligence artificielle : "ChatGPT est incapable d'avoir de l'ironie, cette chose très française. Et en humour, il reste politiquement correcte. Il ne fera jamais une blague sur les femmes. Mais il peut en faire sur les hommes, par exemple. Je ne suis pas inquiet sur l'avenir des enseignants ou des journalistes par exemple. On est dans la phase habituelle avec une nouvelle technologie qui arrive subitement. La nouveauté sort de bureaux d'ingénieurs, elle est ensuite adoptée par les "geeks" puis le grand public et le législateur court derrière"

Quand certains crient à la révolution, Amélie Hart, professeur d'histoire au lycée Charles de Gaulle à Dijon et membre du syndicat SNES-FSU, préfère calmer le jeu. Selon elle, la seule réelle modification se fera sur les devoirs : "Les devoirs à la maison, c'est terminé. En tout cas, tout ce qui est dissertation. On n'a aucun intérêt à corriger des pages internet. En revanche, les exercices de réflexion pure, comme un commentaire d'image, seront toujours possible." D'autant que selon elle, ChatGPT ne remplacera jamais un professeur : "Le métier d'enseignant, ce n'est pas de corriger des quiz triviaux."

Pour se prémunir de ChatGPT, l'université SciencesPo part du principe qu'un devoir écrit par l'intelligence artificielle équivaut à du plagiat. Ce qui peut aller jusqu'à l'exclusion de l'université. Dissuasif. Lukas Macek, directeur de SciencesPo Dijon n'est pas vraiment inquiet non plus sur l'avenir des enseignants face à ChatGPT : "L'oral est la meilleure des parades. Une partie de notre procédure d'admission passe par l'oral. Et rien ne remplace l'interaction directe entre un prof et un élève."