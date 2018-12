Chaumes-en-Retz : un collège verra le jour dans la commune à l'horizon 2024

Chaumes-en-Retz

L'annonce officielle a été faite ce mercredi 5 décembre par le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet. "Après plus d'un an d'études, nous avons décidé de choisir la commune de Chaumes-en-Retz". La commune de 7 000 habitants a été désignée selon plusieurs critères. "C'est avant tout pour son positionnement stratégique, entre les collèges de Sainte-Pazanne et Pornic - qui débordent - mais aussi car la ville comprend plusieurs infrastructures sportives nécessaires", continue le président.

À l'horizon 2024

Le maire de de Chaumes-en-Retz, George Leclève, est tout sourire. "Je vais être heureux d'apprendre aux habitants que la commune a été choisie. Cela va booster encore plus notre dynamisme." Le collège sera construit à la place du Stade des Chaumes. "Au plus tôt en 2023, réfléchit Philippe Grosvalet. Mais avec les retards techniques, c'est plus probable en 2024." Le département veut aller au plus vite pour faire face à la forte croissance démographique que connaît la Loire-Atlantique. Le nom du collège n'est pas encore connu. "Ce qui est sûr, c'est que ce sera celui d'une femme, affirme le président. Car sur nos 83 établissements actuels, il n'y en a que 15 avec des noms féminins."

En tout, sur la période 2016-2026, le département va investir 500 millions dans ses collèges. L'annonce de la reconstruction du collège de Pornic, jugé trop vieux, sera faite en juin 2019.