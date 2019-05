Chenôve bientôt "Cité éducative" ? C'est la seule ville de Bourgogne présélectionnée par l'Etat pour recevoir le label récompensant les actions éducatives des communes, en faveur des 3/25 ans. Coup de projecteur sur l'une de ces actions, "Les midis on lit". Reportage à l'école élémentaire Gambetta.

A l'école Gambetta comme dans les autres écoles de Chenôve, les "Midi on lit" , c'est l'une des actions éducatives menées par la ville en faveur des enfants.

Chenôve, France

Les noms des territoires labellisés "Cité éducative" seront dévoilés en juillet. En Bourgogne, Chenôve est la seule ville à avoir été présélectionnée par l'État pour recevoir le label. Il récompense les actions éducatives des communes, pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 25 ans. "C'est déjà la reconnaissance du travail accompli" pour Thierry Falconnet, le maire de Chenôve.

De gauche à droite, Joëlle Boileau adjointe à l'Éducation et Thierry Falconnet, le maire de Chenôve, dans la cour del'école Gambetta. © Radio France - Stéphanie Perenon

Depuis la rentrée, "Les Midis on lit" dans toutes les écoles de la ville

Parmi les nombreuses actions menées par sa municipalité, il y "Les Midi, on lit". "L'idée nous est venue d'une action menée dans un collègue du sud de la France", précise Joëlle Boileau, adjointe à l'Éducation, "depuis la rentrée, tous les groupes scolaires ont mis en place ce temps de lecture proposé après la pause méridienne et juste avant de retourner en classe".

Temps de lecture pour les élèves de l'école Gambetta à Chenôve. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Les Midis on lit", une action mise en place dans tous les groupes scolaires de Chenôve. © Radio France - Stéphanie Perenon

Et cela porte ses fruits explique Fatima Benhadi, animatrice péri et extra scolaire à l'école Gambetta, "les enfants sont plus apaisés quand ils sortent de l'atelier."

Elle a aussi vu des changements dans les habitudes, "au début ils regardaient juste les images mais maintenant ils ne veulent plus partir quand ça se termine, ils me disent souvent "attends je finis ma page ! Ça fait plaisir de les voir attachés aux livres plus qu'ils ne l'étaient avant."

Reportage pendant l'atelier "Les Midis on lit" à l'école Gambetta à Chenôve. Copier

Des actions aussi à destination des parents

Pour le maire de Chenôve, il est essentiel de proposer des actions destinées aux parents. "L'accompagnement à la fonction parentale est capital, il faut mettre en place des choses en co-éducation avec les parents et ce sera un axe fort de nos prochaines actions" souligne Thierry Falconnet.