Cher : ils veulent en finir avec les comportements violents sur les terrains de sport

Le département du Cher et le comité départemental olympique et sportif s'associent et créent une commission baptisée "Sport sans Violence", pour lutter contre tous les comportements antisportifs que l'on peut apercevoir sur et en-dehors des terrains le week-end.

Cher, France

Il y a urgence et ils en sont bien conscients. Depuis plusieurs années, les violences physiques et verbales ne font que s'accentuer lors de rencontres de foot amateur, ou encore de basket et de rugby. A vrai dire, beaucoup de sports sont concernés, et le département du Cher n'est pas épargné par ce problème. L'état et le comité sportif et olympique départemental ont donc lancé leur propre partenariat, axé sur la prévention et le respect de l'adversaire sous le thème "Sport sans Violence".

Des violences tous les week-end

Thierry Pronko est le président du FC Vierzon, un des plus grands clubs de football de la région Centre Val-de-Loire avec près de 600 licenciés. Et que ce soit dans les catégories de jeunes ou seniors, les violences sont partout. "J'en vois tous les week-end", affirme t-il. "Ça devient compliqué, et ça vient souvent des tribunes, que ce soit les parents, des amis, parfois adressés à des enfants de 13-14 ans."

Quand j'entend des insultes, j'ai parfois honte du comportement de certains." - Thierry Pronko, président du FC Vierzon.

Le problème vient donc la plupart du temps des tribunes et le long des mains courantes selon les bénévoles, qui finissent parfois par se fatiguer, voire jeter l'éponge à cause de ces comportements antisportifs. La commission "Sport sans Violence" créée dans le Cher a donc pour but de prévenir ces actes, et former les dirigeants, les éducateurs et les parents au problème.

Une application mobile vient également d'être lancée dans l'Indre et le Cher. Nommée SSV CVL, elle permet désormais à n'importe quel utilisateur de signaler un comportement antisportif sur un terrain de sport le week-end.