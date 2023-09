Cher : "L'école, c'est comme les hôpitaux, la même dégradation continue" selon le Snuipp-FSU

Pas de couac majeur pour la rentrée scolaire dans le Cher, il y avait bien un enseignant devant chaque élève. Reste des problèmes récurrents selon le principal syndicat enseignant dans le département, la FSU : un nombre de contractuels qui ne permettra pas de remplacer toutes les absences durant l'année scolaire. À cela s'ajoutent des difficultés qui ne sont pas nouvelles dans les Rased (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté). On compte 17 Rased dans le Cher, et beaucoup manquent d'enseignants spécialisés, notamment dans la circonscription de Saint-Amand-Montrond.

ⓘ Publicité

La pénurie concerne surtout les maitres G, ces enseignants à dominante relationnelle. Ils viennent compléter l'équipe composée d'un psychologue et d'un maitre à dominante pédagogique. Le maitre G est indispensable pour éviter que certains élèves ne basculent. "Il intervient sur des problématiques comportementales, relationnelles, détaille Kevin Duplex, co-secrétaire du Snuipp-FSU dans le Cher. C'est très important car cela permet de traiter les problématiques à la base, notamment sur les jeunes enfants. On alerte déjà depuis plusieurs années sur la situation de la circonscription de Saint-Amand-Montrond. Il y a trois réseaux d'aides sur cette circonscription : La Guerche, Saint-Amand et Le Chatelet. Il n'y a aucun poste de maître G depuis très longtemps sur toute cette circonscription." Il faudrait une douzaine de maîtres G supplémentaires dans le Cher d'après ce syndicat.

La rentrée scolaire s'est plutôt bien passée dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Les effectifs sont également très tendus en classe Ulis ( Unité localisée pour l'inclusion scolaire). À Saint-Amand-Montrond, les deux classes Ulis comptent déjà 13 élèves pour la rentrée alors que le maximum est théoriquement de 12. L'Éducation nationale qui n'échappe pas à la pénurie de médecins : il devrait y en avoir six dans le Cher, seul un poste et demi est pourvu (aucun dans l'Indre).

Situation difficile pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap selon le syndicat

Enfin, la situation des accompagnants d'élèves en situation de handicap reste difficile : les AESH sont titularisés au bout de trois ans désormais, contre six auparavant, mais leur rémunération moyenne n'est que de 850 euros pour 24 heures par semaine. Le Snuipp-FSU réclame toujours une amélioration de leur statut. Enfin, le syndicat dénonce une réforme qui va concerner la filière professionnelle. Les épreuves de spécialité repoussées en juin en filière générale, vont être instaurées dès le mois de mars en filière pro. À croire que l'Éducation nationale ne tire pas de leçon de ses échecs, selon Kevin Duplex. "Ils vont faire en filière professionnelle l'inverse des filières générales, explique co-secrétaire du Snuipp-FSU dans le Cher. C'est-à-dire qu'on règle un problème d'un côté pour en créer un autre d'un autre côté. On a vu ce que ces épreuves de spécialités instaurées au mois de mars ont eu comme conséquences néfastes en filière générale, avec une démobilisation des élèves dès le mois de mars, comme l'avait prédit le Snuipp-FSU, et on redoute que cela se produise aussi en filière professionnelle, mais on n'est plus à une aberration près à l'Éducation nationale."