Cher : le département rendra six postes d'enseignants en primaire à la rentrée prochaine

L'inspection académique du Cher se base sur une prévision de 336 élèves en moins, en septembre prochain dans les écoles du département. Pour Estelle Lauverjat-Crépin, le ministère se base sur les prévisions d'effectifs d'élèves les plus pessimistes. Cette baisse démographique néanmoins bien réelle serait l'occasion, au contraire pour le syndicat, de diminuer le nombre d'élèves par classe : " On voit bien que c'est une carte scolaire de renoncement " déplore la syndicaliste. Le ministre ne met pas les postes qu'il faudrait pour une politique ambitieuse de l'éducation nationale. Au niveau des pays européens membres de l'OCDE, la moyenne des effectifs par classe est de 19,2 élèves alors qu'en France, elle est de 21,1 et cela a des conséquences lourdes. Après quand le ministre dit que le niveau des élèves baisse, il faut aussi prendre cela en compte."

" Il nous faut des professeurs remplaçants "

Le taux d'encadrement s'améliore pourtant d'année en année dans le Cher, rappelle régulièrement l'inspection académique, mais c'est grâce aux écoles rurales, insiste le Snuipp FSU, où les effectifs sont plus bas et cette moyenne ne veut donc rien dire selon le syndicat. Pour Estelle Lauverjat-Crépin, l'éternel problème du remplacement des professeurs absents va perdurer : " On a réellement besoin de postes de remplaçants car quand il manque un professeur, c'est toute l'école qui est désorganisée " insiste Estelle Lauverjat-Crépin. On a aussi besoin de professeurs spécialisés en rased."

Le dispositif Rased permet de mieux encadrer les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Le syndicat a publié sur internet le détail des postes supprimés et créés :

Fermetures

élémentaire Levet

RPI Gron/Etrechy/Villequiers

élémentaire Gibjoncs Paul Arnault

maternelle Gibjoncs Paul Arnault

primaire Berry-Bouy

RPI Sancergues/Charentonnay

RPI Savigny en Sancerre/Subligny

maternelle Mallard St Amand Montrond

élémentaire Sancoins

primaire Brinay

primaire Genouilly

primaire Lury sur Arnon

RPI Cerbois/Lazenay/Chery

RPI Le Subdray/St Caprais

élémentaire Fay B Vierzon

élémentaire Puits Berteau Vierzon

Ouvertures

primaire Avord

élémentaire Jules Ferry Bourges

maternelle Grand Meaulnes Bourges

RPI Colombiers/La Groutte/St Georges de Poisieux

primaire Marcel Pagnol Mehun sur Yèvre

primaire Château Vierzon

maternelle M Caron Vierzon

1 poste de BRFC (rattachement non déterminé pour le moment)

1 poste RASED maître G (circonscription de St Amand ou Cher Nord)

0,5 poste mission particulière, direction maternelle des Pijolins

Autres situations

fermeture 1 poste IME Nançay - ouverture 1 poste IME Neuvy s/ Barangeon

changement rattachement administratif poste : le poste d’ UPE2A élémentaire Jules Ferry Bourges sera rattaché à l’école élémentaire Maryse Bastié de Bourges

2 postes sont gardés en réserve pour les ajustements de carte scolaire de rentrée (le DASEN a de nouveau indiqué sa volonté de ne pas faire de fermeture sèche de rentrée)