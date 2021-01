Les enseignants seront vaccinés "au premier semestre" selon le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Trop tard pour la secrétaire départementale du syndicat d'enseignants Unsa dans le Cher. Agnès Rose da Costa attend une date plus précise.

Cher : le syndicat Unsa demande une une vaccination plus rapide du personnel de l'Education nationale

L'inquiétude ne cesse de croître pour la secrétaire départementale de l'Unsa dans le Cher Agnès Rose da Costa. Pour protéger le personnel de l'Education nationale, elle réclame la vaccination prioritaire, après les soignants. La syndicaliste assoit son inquiétudes sur plusieurs signaux. "La mise en place d'un couvre-feu à 18 heures, la situation en Angleterre avec la mutation du virus", énumère-t-elle.

Après avoir annoncé que les enseignants seraient vaccinés en mars, Jean-Michel Blanquer a ensuite évoqué des piqûres "au premier semestre". Agnès Rose da Costa n'y voit que des propos vagues. Elle attend plus de clarté du ministre de l'Education. "On a bon espoir que ce que nous a annoncé M. Blanquer se mette en place. "Ce sont nous, les enseignants qui faisons face aux enfants non masqués, en maternelle notamment. Nous sommes très inquiets, nous sommes du personnel exposé", affirme-t-elle.

Si la représentante du syndicat explique qu'il est "trop tôt" pour parler de grève, elle affirme "écouter les remontées de terrains des collègues. Des décisions pourraient être prises collectivement, ou individuellement."