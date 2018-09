Cher, France

Le couperet est tombé : malgré la mobilisation des parents, l'inspection académique du Cher confirme la fermeture d'une classe à l'école maternelle d'Asnières les Bourges, faute d'effectifs suffisants, mais un demi poste d'aide pédagogique y est créé. Trois autres classes menacées sont supprimées dans le département : aux maternelles Turly et Nicolas Leblanc de Bourges et à l'école maternelle de Levet. Mais l''inspection académique ouvre trois classes, là où il y a plus d'élèves que prévu : à la maternelle Louise Michel de Bourges, en élémentaire à l'école Joliot Curie de Vierzon, et une classe au regroupement pédagogique intercommunal de La Celette/La Perche et Ainay le Vieil. Un demi poste est créé à la maternelle de Levet ainsi qu'à celle de Lunery.