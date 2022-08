Cher : un recours accru aux contractuels pour affronter la rentrée scolaire

Renforcement des savoir fondamentaux, mixité sociale et amélioration du bien-être seront les axes forts de cette rentrée, affirme Pierre-Alain Chiffre. Le directeur académique des services de l'Education nationale du Cher, l'affirme : il n'y aura pas de classe sans enseignant ce jeudi matin.

Pierre-Alain Chiffre, directeur académique des services de l'éducation nationale dans le Cher (à droite) © Radio France - Michel Benoit

Le département du Cher a deux fois plus recours aux contractuels que l'an dernier. Vingt-cinq au total, cette année, dont une grande majorité a déjà une expérience pédagogique assure Pierre-Alain Chiffre : "On a fait un travail d'anticipation pour que nous ayons les personnels à mettre en face des élèves, à la rentrée. On a embauché des contractuels et recruté sur listes complémentaires des jeunes enseignants. Cela nous permettra de couvrir nos besoins à la rentrée. Nous avons des contractuels qui l'ont déjà été par le passé. Ils ont donc une expérience pédagogique. Nous avons aussi des contractuels issus des masters d'enseignement mais qui n'ont pas été reçus aux concours. Ces gens seront formés, accompagnés de la manière la plus individuelle possible."

Estelle Lauverjat-Crépin, co-secrétaire du Snuipp-FSU dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Un travail d'anticipation, certes, mais qui n'empêche pas des nominations encore très tardives, regrette Estelle Lauverjat-Crépin, co-secrétaire départemental du Snuipp-FSU : "Il y a encore des collègues qui attendent en cette veille de rentrée leur complément horaire et des collègues qui ne savent pas où ils vont devoir aller. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a encore une dizaine d'années, il n'y avait pas de contractuel dans le premier degré. On en a eu quelques uns depuis sept ans, et là cette année, l'embauche de 25 ou 26 contractuels est énorme. C'est le signe évident qu'il y a un manque d'anticipation au niveau de l'éducation nationale. C'est évidemment la conséquence directe du manque d'attractivité de notre métier. " Ces contractuels représentent moins de 1 % du nombre d'enseignants relativise l'inspection académique du Cher.