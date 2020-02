Cherbourg : 9 étudiants en formation accélérée de serveur en restauration

L'idée vient d'un double constat. "J'ai participé à des réunions d'élaboration du schéma local de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'échelle de l'agglomération du Cotentin", précise Philippe Benne, le responsable du site de formation cherbourgeois du Groupe FIM. "J'ai discuté avec les responsables des différents sites de formation supérieure et ils ont tous insisté sur l'intérêt qu'il y a à proposer des jobs étudiants sur le territoire pour le rendre plus attractif et faire venir de nouveaux étudiants à Cherbourg. Dans le même temps, nous savons que les restaurateurs font face à une pénurie de main d'oeuvre". C'est fort de ces deux constats que Philippe Benne a proposé l'idée de former des étudiants volontaires au métier du service en salle.

Mieux vivre durant ses études

L'agglomération du Cotentin a saisi la balle au bond et a décidé de financer une première session de formation. Neuf étudiants issus de l'école d'ingénieur ESIX, de l'IUT et d'Intechmer se sont inscrits durant les vacances d'hiver pour suivre une formation de 35 heures qui leur donne les bases du service en salle de restaurant. "Ma motivation était de pouvoir financer en partie mes études et les à-côtés", explique Emma en deuxième année à Intechmer. Théo suit un cursus à l'IUT : "avec ce diplôme, je vais pouvoir postuler cet été pour un emploi saisonnier. Je me sens légitime", souligne le jeune homme.

Pour former ces neuf premiers candidats, l'agglomération du Cotentin a déboursé 5750 euros. Une seconde session est déjà prévue d'ici la fin de l'année. "La formation est ouverte à tous les étudiants de l'agglomération, quel que soit leur cursus", précise Philippe Benne.