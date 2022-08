Cherbourg-en-Cotentin : la rentrée des classes en cinq chiffres

A l'occasion de la rentrée scolaire ce jeudi, le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé a fait le point sur les travaux et la nouvelle organisation de la semaine scolaire sur quatre jours

5.150

Ce jeudi, 5.150 élèves font leur rentrée dans les 41 écoles publiques de Cherbourg-en-Cotentin. Des effectifs relativement stables : en septembre 2021, on comptait 5.176 élèves. Une stabilité qui se traduit également dans les fermetures et ouvertures de classes. Cinq classes ont fermé : maternelle Brès, primaires Simone-Veil, Bocher, Les Avoynes/Macé et Buisson/Zola. Quatre ouvertures de classes sont à noter : maternelle Alma, élémentaire Paul-Bert, primaire Asselin/Dujardin et Jean-Jaurès.

2,9

"On a mené des travaux sur trois piliers : confort, sécurité et accessibilité", explique Gilles Lelong, adjoint aux travaux. Au total, les chantiers dans les écoles représentent un budget d'environ 2,9 millions d'euros. Des travaux qui mobilisent des entreprises locales et des agents de la ville : 4.862 heures ont été réalisées par le personnel de la régie bâtiment. Parmi les grands chantiers, on peut citer la refonte de l'école de La Polle (430.000 euros TTC) et les travaux à l'école maternelle Les Tournesols (878.000 euros TTC). L'idée, c'est aussi d'aller vers "l'école de demain" : mobilier avec des formes différentes, sièges à roulettes, couleurs claires, cours végétalisées, etc. Durant l'été, la ville a posé 300 capteurs de dioxyde de carbone dans ses classes (37.800 euros) : ils permettent de mesurer et afficher en temps réel le taux de concentration de dioxyde de carbone dans l'air de la pièce, la température et l'hygrométrie. "Un dispositif qui permet aussi de faire des économies d'énergie", souligne le maire Benoît Arrivé.

1.930

2022 marque aussi la deuxième année de la montée en puissance de la cuisine centrale. Les repas du midi y sont élaborés pour les écoles de Tourlaville, Octeville, La Glacerie et Querqueville, sot 1.930 repas quotidiens. A la rentrée de septembre 2023 s'y ajouteront les écoles de Cherbourg et Equeurdreville-Hainneville pour un total de 3.300 repas. Une tarification harmonisée est appliquée quels que soient le lieu, le fournisseur des repas, l'école et le domicile des parents. Face à l'inflation, "pour l'instant, on ne change rien, et on n'augmente pas les tarifs. Ils vont de zéro à 5,90 euros. Le coût réel du repas est de 12-13 euros. L'écart est donc pris en charge par la collectivité. On va devoir générer des économies ailleurs pour ne pas toucher au tarif de la cantine", précise Benoît Arrivé.

25

La ville s'est engagée dans une politique de renforcement de l'encadrement dans les écoles maternelles par le déploiement d'agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (Atsem) ou faisant fonction. Leur nombre est passé de 78 à 103 pour cette rentrée. "25 Atsem en plus, c'est un effort considérable. On a aussi travaillé à du redéploiement, de la réorganisation en interne", explique l'adjoint à l'Education, Dominique Hébert. Ce dispositif "Une Atsem par classe" vise à améliorer l'accompagnement des jeunes enfants dans leurs apprentissages et leur socialisation.

4

La grande nouveauté de cette rentrée 2022, c'est le retour de la semaine de quatre jours. Il a été plébiscité par plus de 70% des votants lors d'une consultation citoyenne les 8 et 9 novembre 2021. "Nous nous étions engagés à respecter et mettre en œuvre cette décision", note le maire. Les horaires des 41 écoles ont été harmonisés avec toutefois un décalage de cinq à dix minutes entre maternelle et élémentaire, afin de permettre la dépose des fratries. Les cours ses tiendront de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30. Le matin, l'accueil se fera dès 7h30 et jusqu'à 18 heures le soir. Pour les mercredis et durant les vacances scolaires, la ville met en place un panel d'activités. Dans le contexte national où le recrutement de professionnels de l'animation et de la petite enfance est tendu et malgré l'autorisation donnée parle ministre des Solidarités d'avoir recours à du personnel non diplômé afin de palier la pénurie, "Cherbourg-en-Cotentin s'engage aux côtés de ses partenaires, à n'embaucher que du personnel qualifié, gage de qualité de service", explique Dominique Hébert.