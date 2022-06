Cherbourg-Octeville : l'avenir de l'école des Roquettes redébattu au conseil municipal grâce à une pétition

Les parents d'élèves de l'école primaire des Roquettes, à Octeville, s'opposent à sa fermeture et sa transformation en centre de loisirs.

L'avenir de l'école des Roquettes se joue en partie ce jeudi soir. La fermeture de l'école primaire d'Octeville, pour la transformer en centre de loisirs, est une nouvelle fois débattue au conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin. Un débat obtenu par les parents d'élèves, après avoir réuni suffisamment de signatures sur la plateforme de participation citoyenne de la mairie.

Deux pétitions des parents d'élèves contre la fermeture

Tout commence en novembre dernier. Les élus municipaux votent alors pour le schéma directeur des écoles publiques, qui prévoit plusieurs fermetures d'écoles dans les prochaines années. Parmi elles, l'école des Roquettes, près du campus universitaire, qui doit fermer à la rentrée 2023 pour laisser place au centre de loisirs le Village des enfants, actuellement rue Victor-Hugo. Les enfants iraient alors à l'école voisine Bayet.

Inacceptable pour les parents d'élèves qui se mobilisent alors et lancent une première pétition en ligne. Ils parviennent à réunir plus de 1.400 signatures, pas prises en compte par la municipalité. Alors, ils lancent une deuxième pétition, cette fois, sur la plateforme de participation citoyenne de Cherbourg-en-Cotentin.

La première fois qu'une pétition ouvre un débat au conseil municipal

"On a réussi à atteindre les 800 signatures qui permettent d'ouvrir un débat au conseil municipal", se réjouit Kiliane Ledanois, représentante des parents d'élèves. C'est une première à Cherbourg : jamais aucune pétition n'a encore directement entraîné de débat entre élus municipaux. "On a une occasion que l'on compte bien saisir. Je vais présenter notre pétition et exposer nos arguments aux élus", explique la mère de famille, porte-parole de tous, ce jeudi soir.

Il y a d'autres solutions pour faire ce centre de loisirs - Kiliane Ledanois

"Neuf écoles sont concernées par ce schéma. Mais ce sont des écoles qui ont des problèmes de structure ou d'effectifs, ce qui n'est pas le cas de l'école des Roquettes. Les effectifs sont stables depuis des années, les enfants s'y sentent bien. Il y a d'autres solutions pour faire ce centre de loisirs sans pour autant sacrifier 90 enfants qui sont dans cette école", avance-t-elle.

Kiliane Ledanois ne pourra pas participer au débat politique, mais espère que ses arguments seront entendus. "On n'a pas encore réussi à trouver de terrain d'entente". Mais le contraire ne serait pas un bon signal envoyé par la municipalité. "Ce serait contre le principe de démocratie participative avec les pétitions citoyennes", souligne-t-elle. Les parents d'élèves appellent les Cherbourgeois à se rassembler devant la mairie, à 16h30, avant le conseil municipal.