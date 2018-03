Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Le maire délégué de Cherbourg-Octeville est venu leur rendre visite ce lundi, pour mesurer les avancées du programme. Les petits étaient ravis, de pouvoir exposer leurs démarches. Parmi les solutions trouvées dans l'école, des réunions toutes les deux semaines pour partager ses idées, servir des assiettes en fonction de l’appétit des enfants, ou encore un livre de recette...

Gabriel, Noam, Jules et les autres sont enthousiastes. "En fait c'est des recettes qu'on peut faire avec les restes", explique Noam. "Quand on a plus faim, on jette. Mais avec ça, on en fait des recettes, comme le pain perdu", ajoute Gabriel. Et la dernière idée dont ils sont très fiers est arrivée il y a tout juste une semaine : un table de tri pour pouvoir peser leurs déchets. "Il y a trois poubelles sur la table de tri. Une pour le pain, une pour tous les déchets en plastique, et une pour les déchets alimentaires."

La fameuse table de tri, où l'on trouve trois différentes poubelles. © Radio France - Sixtine Lys

Avant de se lancer dans ce programme, la municipalité a établi un constat, avec l'école Bayet comme référence. "A Bayet, c'est 369 kilos de gaspillage alimentaire par an pour les élémentaires, et 129 kilos pour les maternelles" , rapporte Maryline Hairon, adjointe déléguée à l'éducation.

Tant de kilos que la municipalité essaye de faire perdre à ses poubelles. Et pour faire bouger les choses, il est évident pour Sébastien Fagnen, maire délégué de Cherbourg-Octeville, qu'il faut passer par la jeune génération. "Aujourd'hui, à l'école Bayet, c'est une vrai réussite. Aussi bien sur la finalité de l'action, puisqu'on constate que le gaspillage alimentaire est moindre. Mais surtout, les élèves ont vraiment été motivés. C'est ce qui nous importe, car _c'est une démarche citoyenne_. Grâce à leurs actions, ils éveillent les consciences de leurs camarades."

La municipalité veut développer très prochainement la démarche à l'école Robert Doisneau, et ensuite ça a vocation à être étendu à toutes les écoles de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. Et d'ici quelques semaines on pourra savoir, grâce à la table de tri, si la quantité de déchets a baissé à Bayet, après tous ces efforts.