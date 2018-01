L'ampleur de la mobilisation a surpris les participants eux-mêmes. Une centaine de personnes se sont réunies ce jeudi après-midi devant l'école de La Polle à Cherbourg, en soutien à une famille albanaise menacée d'expulsion, et dont les quatre enfants, âgés de 6 à 15 ans, sont scolarisés dans la ville. La famille risque dans un premier temps l'expulsion de son logement, avant de devoir quitter la France. Tous les recours de ces demandeurs d'asile ont en effet été rejetés.

Dans la foule, des parents d'élèves qui connaissent bien la famille, arrivée début 2017, mais aussi des enseignants des enfants albanais. "On ne peut pas supporter de faire cours normalement, tout en sachant qu'un élève a passé la nuit dehors", explique Emmanuel Demy, professeur d'histoire au collège des Provinces. Et puis c'est une famille qui a montré des efforts d'intégration très importants. Donc on demande à ce que leur requête soit examinée avec attention".

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé a accepté de reporter l'expulsion de cette famille de son logement, qui était prévue vendredi. Une table ronde sera organisée mercredi après-midi au collège des Provinces, avec l'équipe éducative. Benoît Arrivé demande également une réunion avec le sous-préfet et la députée de Cherbourg Sonia Krimi afin d'examiner la situation de cette famille.