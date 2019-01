Un quart d'heure de lecture quotidienne pour tous à l'école Gibert Zola de Cherbourg

Cherbourg, France

Du CP au CM2, des enfants aux adultes, chaque jour désormais, de 13h30 à 13h45, c'est lecture en silence à l'école Gibert Zola de Cherbourg. Chacun rentre en classe, s'installe et prend le livre qui lui plait, BD, récit, roman ou manga. Il n'y a plus de bruits.

"C 'est vraiment un moment de lecture complètement personnelle, explique Mélanie Furiol, enseignante en classe de CM2 à l'école Gibert Zola de Cherbourg, il n'y a aucune exigence de la part des enseignants. _La consigne est juste d'être assis avec un livre et d'en profiter_. On ne leur demande pas de retours. "

J'ai l'impression que c'est comme s'ils rentraient dans une sorte de petite cabane : il y a quelque chose qui les dorlote, qui les cajole, les réconforte quand ils retrouvent leur livre. Mélanie Furiol

L'équipe enseignante a décidé d'instaurer ces quinze minutes quotidiennes notamment pour essayer de calmer les enfants sur l'heure du midi, trop souvent un temps de conflit, d'énervement. Aujourd'hui ce sont les élèves qui le disent, ils sont plus calmes. "Avant c'était pas assez calme, il y avait trop de bruits tout le temps, partout. Là ça nous calme". Alex, élève en CM2

Après la lecture, c'est plus calme dans la classe. Avant il y avait plusieurs bastons l'après-midi. Là, il y en a moins. Solal, 10 ans

L'initiative vise aussi bien sûr à développer le goût de la lecture. Lorena, 10 ans, élève en CM2 qui ne lisait pas beaucoup s'y est mis.

"Chez moi je ne lis pas trop, je lis quand je m'ennuie, là j'arrive à m'occuper. Au début je lisais des livres faciles, mais maintenant ça fait un temps de lecture en plus et j'aime bien parce que les histoires sont racontées différemment, il y a des enquêtes, des aventures.

Ma maman elle n'est pas très fan de le lecture mais depuis qu'on a commencé, ça l'entraîne aussi à lire de temps en temps - Lorena

L'expérience débutée à la rentrée de janvier 2019 est concluante assure Mélanie Furiol. C'est déjà devenu un rituel, et un peu plus que ça. "On a moins d'agressivité au retour de la cantine. Et puis ça fait tellement plaisir de les voir comme ça, c'est un vrai bonheur et vraiment c'est gratifiant en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte éducateur de pouvoir leur offrir ça. C'est vraiment comme un cadeau."

