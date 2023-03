"Cherche de nouvelles familles" : des annonces sur le Bon Coin pour sauver l'école de Notre-Dame-de-Cenilly

"Saint-Martin-de-Cenilly et Notre-Dame-de-Cenilly cherchent de nouvelles familles". Derrière cette annonce, postée ce mercredi 8 mars sur le site le Bon Coin, se cachent des parents d'élèves, inquiets pour leur école primaire. La direction académique prévoit en effet la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine.

Deux annonces sur le Bon Coin, une mobilisation avec humour

Les parents d'élèves se sont d'abord mobilisés en manifestant devant l'école, en lançant une pétition en ligne et en rencontrant les services académiques. En vain. Alors, ils ont décidé de passer par l'humour, avec deux annonces sur le site le Bon Coin .

Les parents d'élèves de l'école Notre-Dame-de-Cenilly ont posté une annonce sur le Bon Coin pour inciter les familles à s'installer dans la commune.

Dans la première annonce , les parents font appel aux nouvelles familles qui pourraient venir s'installer à Notre-Dame-de-Cenilly et sur la commune voisine de Saint-Martin-de-Cenilly. "Vous cherchez un logement dans une commune dynamique avec des commerces de proximité, une belle école de campagne [...], vous cherchez un cadre de vie calme mais non loin de la mer et proche des grands axes [...], Saint-Martin-de-Cenilly et Notre-Dame-de-Cenilly vous attendent !".

Selon les calculs des parents d'élèves, il faudrait sept élèves de plus pour qu'aucune classe ne soit fermée. Sinon, ils craignent que l'école ne se transforme peu à peu en Ehpad. D'où une deuxième annonce , "A vendre à Notre-Dame-de-Cenilly, futur Ehpad meublé".

Les parents d'élèves s'inquiètent de l'avenir de leurs communes rurales si l'école perd une classe à la rentrée 2023.

L'inquiétude pour l'avenir des communes rurales

"Situé dans un village de campagne où il fait bon vivre avec de nombreuses activités, club de foot, de théâtre, école de musique... les résidents y trouveront calme et sérénité comme nos enfants jusqu'à aujourd'hui", ironise l'annonce. "La 1ère classe sera disponible dès septembre 2023 si la direction académique ne revient pas sur sa décision de fermeture de classe."

Avec une classe en moins, les parents d'élèves s'inquiètent de l'avenir de leurs communes rurales : "sans médecin puisqu'il part s'installer dans la ville d'à côté pour inscrire ses enfants à l'école... La boulangère aussi, plus personne pour acheter ses pains au chocolat et ses bonbecs qui collent... Le garagiste aussi, pas assez de mécanique pour les fauteuils roulants."

Après une première réunion le 2 mars dernier, le CDEN, conseil départemental de l'Education nationale, se rassemblera de nouveau en juin, pour dessiner la carte scolaire définitive de la rentrée dans la Manche. Pour le moment, 43 fermetures de classe et 11 ouvertures sont prévues.