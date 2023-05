Cherche professeurs périgourdins pour quelques heures de cours à des enfants malades

L'association a été créé en Dordogne en 2005. Une vingtaine de professeurs diplômés l'avaient alors rejointe. Mais plus de 15 ans ont passé, les enseignants ont vieilli et certains n'ont plus le temps ou le courage de continuer ce bénévolat. Et ils ne sont plus assez nombreux pour répondre à la demande. Francoise Mandon, la toute nouvelle présidente de l'ASEM bat le rappel. Il faut des volontaires

Francoise Mandon, présidente de l'ASEM de Dordogne © Radio France - Valérie Déjean

L'association travaille en liaison avec l'éducation nationale. Tous les professeurs qui donnent des cours sont diplômés. Ils enseignent une à deux heures par semaine face à un seul enfant. C'est du bénévolat évidemment. Les cours sont souvent donnés dans une salle dédiée à la maison des associations de Périgueux, 12 cours Fénelon, mais lorsque les élèves ne peuvent pas se déplacer, les enseignants vont chez eux.

De plus en plus d'enfants victimes de phobie scolaire

C'est une tendance lourde observée par les soignants en relation avec l'association. Il y a de plus en plus d'élèves victimes de ces phobies que l'on peut associer à des troubles psychiques. Ils sont incapables d'aller en cours. Ils peuvent alors être aidés à partir de deux semaines de congés maladie d'affilée ou trois semaines en pointillé. Ces cours sont aussi dispensés aux enfants atteints physiquement et qui ne peuvent pas aller à l'école, au collège ou au lycée.

Les parents peuvent faire la demande

Les parents de ces enfants peuvent eux-mêmes faire la demande auprès de l'association. Les cours sont gratuits. L'ASEM travaille en relation avec le service de l'inspection académique dédié aux enfants déscolarisés, mais aussi les hôpitaux de Périgueux ou Bergerac et les centres médicaux psychologiques. Si vous êtes enseignant diplômé et prêt à vous engager, vous pouvez le faire à l'adresse suivante :enfantsmalades24@gmail.com