Cherrueix : une piscine mobile installée dans la baie du Mont-Saint-Michel

Depuis le début de l'été, il est possible de prendre des cours de piscine dans la bais du Mont-Saint-Michel, dans un bassin mobile. La ligue de Bretagne de Natation est à l'initiative. Le but : former les tout petits à l'aisance aquatique.

Prendre des cours de natation dans une piscine installée dans la baie du Mont Saint Michel… c'est possible, à Cherrueix, en Ille-et-Vilaine. Le bassin mobile est installé tout l'été au niveau du centre de char à voile. L'idée : proposer des cours d'aisance aquatique aux enfants, le tout à petit prix. "Les parents peuvent inscrire leurs enfants pour une semaine de formation. Les cours durent 30 à 45 minutes selon les âges. Ca coûte environ 80 euros", explique Stéphane Prigent, maître-nageur.

Stéphane Prigent, maître-nageur avec son élève du jour, Ilona © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Pour le moment, il n'y a pas foule. Stéphane Prigent s'occupe de 7 enfants dans la semaine, une aubaine pour les parents. "On a l'impression d'avoir un professeur particulier", sourit Philippe, venu avec son garçon de 6 ans. Au bord du bassin, Marion vient prendre des renseignements avec ses deux petites filles : "j'aimerais qu'elles soient plus à l'aise dans l'eau et surtout qu'elles soient capable de remonter seules à la surface. Ca me rassurerait beaucoup." Et pour cause, les cours dispensés par Stéphane Prigent sont articulés autour de l'aisance aquatique, non de la natation à proprement dit.

Le but, c'est que les enfants prennent conscience de leur corps dans l'eau, qu'ils arrivent à flotter. Ensuite, on va mettre la tête sous l'eau et apprendre à remonter à la surface

La ligue de Bretagne de Natation est à l'origine du projet © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La piscine est installée à Cherrueix jusqu'au 26 août pour les locaux et les vacanciers. Le bassin accueillera ensuite les écoliers tout le mois de septembre. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de la ligue de Bretagne de Natation.