Chiffre du jour : 1 "Université morte" à Avignon pour protester contre la précarité des enseignants chercheurs

A Avignon, une journée "Université Morte" est organisée ce jeudi 5 mars sur le campus. A 13 heures, des dizaines d'enseignants chercheurs organisent les "funérailles de l'Université", de manière symbolique ils vont défiler avec le cercueil de l'université sur le campus. Une journée où l'Université et la recherche s'arrêtent un peu partout en France d'ailleurs à Caen, Clermont Ferrand ou encore à la Sorbonne, les enseignants et étudiants sont appelés à déserter les amphis. Une action lancée par l'intersyndical Facs et Labo en colère.

Une journée "Université morte" organisée partout en France pour dénoncer la précarité du secteur

Ces chercheurs veulent interpeller le gouvernement et le grand public sur la précarité de plus en plus importante dans leur secteur. Ces enseignants manifestent contre la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage et la loi de programmation pour la recherche qui doit être présentée par le gouvernement dans les prochains mois. Dans ce projet de loi de programmation pour la recherche, le gouvernement promet de consacrer 3% du PIB à la recherche contre 2% aujourd'hui. Le gouvernement veut investir de nouveaux moyens sur plusieurs années dans le secteur de la recherche mais les enseignants chercheurs trouvent le projet trop flou pour l'instant. Les opposants à cette loi redoutent la mise en place de nouveaux contrats de travail pour les chercheurs : des contrats limité à la durée d'un projet donc plus de précarité.

A l'université d'Avignon, les enseignants chercheurs craignent surtout encore plus de concurrence entre les laboratoires pour décrocher des financements. Ils reconnaissent pour certains ne pas jouer dans la même cour que les enseignants chercheurs de l'Université Aix/Marseille ou de la Sorbonne. Il y a moins d'étudiants sur le campus d'Avignon mais surtout beaucoup moins d'effectifs. Dans le département de Droit économie gestion d'Avignon, par exemple, ils sont 2.2 enseignants titulaires pour 100 étudiants contre 2.8 dans les autres universités. La moyenne nationale toute filière confondue est de 5 enseignants pour 100 étudiants, difficile selon nos enseignants chercheurs d'être égaux dans la compétition, dans ces conditions.