Chiffre du jour : 70 enseignants en R.A.S.E.D en Vaucluse

70 enseignants interviennent en en R.A.S.E.D en Vaucluse. Ces R.A.S.E.D fêtent leur trente ans cette année et mercredi 14 octobre, les syndicats de l'Education Nationale se mobilisent pour les défendre. 70 enseignants, ce n'est pas assez, disent-il. Un R.A.S.E.D, c'est un Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté. Ce sont des équipes d'enseignants qui se déplacent d'école en école pour aider les enfants en difficulté. C'est le maître ou la maîtresse qui les alerte, de la maternelle au CM2, d'abord pour un bilan - diagnostic, pour mieux cerner les difficultés de l'élève. Ce bilan porte sur l'apprentissage ou sur le comportement.Un psychologue peut aussi intervenir.

Une carte postale des zones rouges pour le ministre

Depuis des années, ces R.A.S.E.D sont menacés; c'est même un vieux combat de tous les syndicats d'enseignants. 70 enseignants, ce n'est pas suffisant pour prés de 400 écoles en Vaucluse. Ils demandent d'envoyer une carte postale au ministre, une carte postale avec des cartes de France, comme celles du Covid, tout est en rouge ou presque. Alerte maximale selon les syndicat qui comptent un enseignants pour 1.000 élèves.

Depuis des années, les syndicats dénoncent un cercle très vicieux : certains postes ne sont pas pourvus, tout simplement parce que l'Education Nationale n'a plus les moyens de former ces maîtres spécialisés en soutien scolaire ou en comportement. Comme les postes sont vacants, ils sont fermés. Personne ne postule et les élèves continuent d'être en difficulté. Certains enseignants ne signalent même plus des élèves en situation d'échec car ils savent qu'il sera difficile d'intervenir. Pour gérer ce manque de maître, l'Education Nationale a même définit des priorités.

A Orange, pour aider davantage d'élèves, le maître R.A.S.E.D n’intervient que pour les difficultés en français. Dommage pour les enfants qui ont des problèmes en mathématiques. Les enseignants s’inquiètent aussi pour tous les enfants qui ont souffert de difficulté d’apprentissage pendant le confinement. Le besoin de maîtres R.A.S.E.D se fait particulièrement sentir dans les quartiers d'éducation prioritaire REP et REP+.