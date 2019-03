Chiffre du jour : 72 formations post-bac sont disponibles en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Le chiffre du jour concerne les futurs bacheliers. Soixante-douze, c'est le nombre de formations post-bac proposées aux lycéens, en Vaucluse, sur le site Parcoursup. Si vous êtes en Terminale et que vous n'avez pas encore fait vos vœux, il est plus que temps de le faire. Vous avez jusqu'à ce jeudi 14 mars à 23h59 pour vous inscrire et formuler vos souhaits. La prochaine étape se poursuivra jusqu'au 3 avril. Il faudra alors finaliser le dossier en remplissant notamment le projet, une sorte de lettre de motivation. Viendra ensuite, à partir du 15 mai, la phase d'admission et le 19 juillet, les néo-bacheliers confirmeront définitivement leur choix d'orientation.

La carte des formations proposées en Vaucluse sur Parcoursup - Capture d'écran

Des formations sélectives ou non

S'ils veulent rester dans le département, les futurs étudiants ont le choix. Les formations non sélectives sont nombreuses, notamment à la fac avec les traditionnelles licences de langue, d'histoire, de géographie, de chimie, de maths, etc. Ces filières affichent un taux d'admission de 100% à l'université d'Avignon.

Le Vaucluse propose aussi des formations plus sélectives, sur dossier, en fonction des résultats de l'élèves tout au long du lycée et au bac. Le BTS mode du lycée René Char d'Avignon par exemple ne propose que 16 places. Mais il est très demandé et il n'y a que 27% d'admis. En tout, la ville d'Avignon propose 60 formations post-bac, entre la fac, les classes préparatoires, les IUT, les BTS. Le reste du département en propose 12 autres, entre Orange, Carpentras, l'Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon.