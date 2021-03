Chiffre du jour : 95 tuteurs aident les étudiants de première année à la fac d'Avignon

Fini ou presque les cours en présentiel et les soirées étudiantes. Le covid oblige de nombreux étudiants à rester derrière leur ordinateur, renforçant pour beaucoup un sentiment d'isolement. Pour re-créer du lien social, 95 tuteurs ont été recrutés en février à l’Université d’Avignon, en Vaucluse.

Quasiment tous les étudiants de L1 accompagnés

Ces tuteurs sont eux-mêmes des étudiants, qui connaissent déjà l'Université. Ils sont en licence 2, 3 ou master ou même doctorat, dans toutes les filières (arts et lettres, sciences humaines, sciences techniques et santé, droit économie et gestion). Leur mission : aider et conseiller dix à quinze "petits nouveaux", arrivés en première année ; si bien que quasiment tous les étudiants de L1 se voient proposer un accompagnement. Concrètement les tuteurs peuvent leur donner des rendez-vous en visio ou en face-à-face afin de prodiguer des conseils dans les études (méthodologie, documentation etc.). Mais ils sont surtout là pour répondre à leurs questions concernant la fac, les orienter vers des personnes ressources, éviter les situations de mal-être et le décrochage. Ainsi, si un néo-bachelier leur dit "J'ai un problème de logement", ils peuvent leur donner un contact au CROUS ; si on leur dit "Je ne vais pas bien", les tuteurs peuvent les aiguiller vers les deux psychologues de l'université qui proposent une quinzaine de rendez vous à distance par semaine.

"Ce sont des personnes relais", résume Sonia Stefanile de la Maison de l'orientation, qui les a formés durant quatre heures et qui met à leur disposition une plateforme interne avec des bons conseils et des échanges de pratiques. Les étudiants tuteurs sont rémunérés, ce qui leur permet d'avoir un peu d'argent à l'heure où les job étudiants se font rares.

Un dispositif qui devrait être pérennisé

Les fonds permettant de payer les 95 tuteurs de l'Université d'Avignon ont été débloqués par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a demandé à toutes les facs de mettre ce dispositif en place. Mais l'idée de tutorat était déjà dans les cartons dans le cadre d'un projet appelé "Capacités". Ces financements ont donc permis d'accélérer les choses et "l'objectif est que cette initiative perdure !", assure Sonia Stefanile.

Ces tuteurs viennent compléter d'autres types d'aides proposés par l'université d'Avignon aux étudiants.