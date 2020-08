Chiffre du jour : 7.465 enseignants font leur pré-rentrée masqués en Vaucluse

7.465 professeurs du premier et second degré, dans le secteur public et privé font leur rentrer cette semaine. Ils vont devoir sans exception porter un masque, qu'ils enseignent en maternelle ou au lycée.

Les 7.465 enseignants de Vaucluse feront leur rentrée masqués cette année. Finalement le ministre de l'intérieur veut qu'il n'y ai aucune exception. Le port du masque est obligatoire pour tous : les personnels et professeurs, de la maternelle à la terminale. Il avait été question en juillet d'une dispense pour la maternelle mais elle n'est plus d'actualité.

Le masque devra être porté partout dans les espaces clos et à l'extérieur pendant la récréation, même lorsqu'une distance physique d'un mètre est respectée. Mais ce port du masque ne doit pas faire oublier le reste des gestes barrières avec notamment le lavage systématique des mains plusieurs fois par jour. Des travaux ont été effectués durant l'été dans les sanitaires de certains établissements scolaires.

Les classes seront aussi régulièrement aérées : au maximum toutes les 3 h et pendant 15 mn.

Le port du masque obligatoire dès 11 ans

Le porte du masque est aussi obligatoire pour tous les élèves de la sixième à la terminale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les masques ne seront pas distribués gratuitement par l'Etat, excepté pour les parents qui auraient des difficultés à s'en procurer. Le département de Vaucluse remettra quatre masques lavables à chaque collégien. La Région en offre un pour chaque lycéen. Les masques seront en revanche fournis par le ministère pour les personnels de l'éducation nationale. Une indemnité d'un montant de 450 sera également versée dès la fin de l'année aux directrices et directeurs d'établissements scolaires, afin de les accompagner dans la gestion de cette crise sanitaire.

Les syndicats enseignants ne sont pas pour autant rassurés

Ce protocole sanitaire a été revu pour cette rentrée et pourtant il ne rassure pas tous les enseignants. Par la voix de leur syndicat, certains s'inquiètent du brassage des élèves pendant la cantine, le seul endroit avec les cours de sport, ou le masque ne sera plus obligatoire. Les professeurs ne se disent pas prêts non plus à gérer un flux trop nombreux d'élèves. Les interrogations subsistent si un ou plusieurs cas de Covid sont signalés dans leur classe, que va t il se passer ? Le gouvernement répond que ce sera au chef d'établissement de décider d'une fermeture partielle ou totale dans son établissement.