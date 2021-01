Chiffre du jour : l'association "100.000 entrepreneurs" à la rencontre des élèves vauclusiens

"100.000 Entrepreneurs", c'est le nom d'une association qui part à la rencontre des collégiens et lycéens des quartiers populaires, dans leur établissement. C'est en ce moment, en janvier-février, en Vaucluse, à l'occasion du Mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers. L'opération commence ce mardi au lycée de l'Arc à Orange, puis au lycée professionnel Maria Casarès d'Avignon et au collège Jules Verne du Pontet.

Offrir d'autres perspectives aux jeunes des quartiers populaires

L'idée, c'est que les élèves rencontrent des chefs d'entreprise, pour leur offrir d'autres choix d'orientations, d'autres perspectives d'avenir, d'autres ambitions. Pour ça, interviennent des restaurateurs, des patrons de start-up, des patrons de grandes sociétés ou de très petites entreprises. Nous voulons, disent-ils, "diffuser l'esprit et la culture d'entreprendre".

Ils s'adressent avant tout aux jeunes des quartiers populaires parce qu'ils méconnaissent le monde de l'entreprise. Ils n'ont pas forcément d'exemple de chef d'entreprise parmi leurs proches et n'ont même pas en tête que ça peut faire partie de leurs choix professionnels. Ces jeunes ont aussi plus de mal à décrocher des stages ou un premier boulot dans les entreprises qu'ils visent. Ils n'ont pas non plus le réseau dont bénéficient des jeunes plus favorisés.

La rencontre avec un chef d'entreprise peut donc les remotiver et leur offrir des contacts pour de premières expériences professionnelles. Et parmi les sujets qui intéressent les élèves, il y a une question qui revient à tous les coups. "Quel est le salaire d'un chef d'entreprise ?" Il paraît qu'ils sont parfois déçus de la réponse.