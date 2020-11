Chiffre du jour : 160.000 partages pour la poésie d'élèves de Monteux sur le coronavirus

Une classe de CE2 et CM1 de l’école Béraud de Monteux a écrit un texte sur le coronavirus, intitulée "Je suis un enfant de 2020". Leur maitresse a posté la poésie sur son compte Facebook et elle a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a été partagée plus de 155.000 fois ce lundi.