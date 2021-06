Chiffre du jour : le conseil départemental gère 41 collèges publics dans le Vaucluse

Gérer les collèges : c'est une compétence majeure du département. C'est le conseil départemental qui s'occupe des locaux, de l'équipement, et du fonctionnement des établissements du Vaucluse. Focus, à quelques jours du premier tour des élections départementales et régionales.

Le Vaucluse compte 41 collèges publics. Ils accueillent plus de 30.000 élèves.

Et c'est le conseil départemental qui s'occupe des locaux, de l'équipement et du fonctionnement. Il faut remettre aux normes un bâtiment, équiper des classes en ordinateurs ou régler la facture de chauffage ? C'est le département qui paie. L'instance emploie aussi les agents techniques qui travaillent dans les collèges ; ils sont 370 dans le Vaucluse. Et elle participe au financement des collèges privés sous contrat (il y en a 13 dans le département).

Pour tout ça, le conseil départemental dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros - 27 millions d'euros, par exemple, pour l'année 2020. L'an dernier, le département a financé trois grands chantiers :

la rénovation de la cour, du CDI et de la salle polyvalente du collège de Valréas ;

l'extension du collège du Thor ;

la modernisation du collège Voltaire de Sorgues.

Cette année, ce sont les établissements de Bédarrides et de Vedène qui vont profiter d'une cure de jouvence.

Le département se lance aussi, cette année, dans la lutte antigaspi à la cantine. On estime qu'un collège de taille moyenne jette chaque année : 15 tonnes de nourriture. Inacceptable, pour le département. Il renforce donc l'information des familles sur la composition des repas, et propose une fois par semaine des alternatives végan.

C'est donc le conseil départemental qui gère l'accueil et le quotidien des collégiens... et qui il les amène en classe. Et oui, c'est aussi le département qui s'occupe des transports scolaires.

Les 20 et 27 juin, nous votons pour renouveler le conseil départemental. Les élections régionales se déroulent en même temps.