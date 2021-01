Chiffre du jour : plus de 7.000 étudiants à l'université d'Avignon

Avignon n'est pas vraiment une ville étudiante mais tout de même plus de 7.000 étudiants se forment à la fac. France Bleu Vaucluse fait de la place pour la jeunesse ce mercredi sur le thème "Avoir 20 ans". "C'est difficile d'avoir 20 ans", c'est Emmanuel Macron qui l'affirme. En effet, c'est difficile aujourd'hui d'être étudiant. On est éloignés de sa famille ou au contraire de retour à la maison dans sa petite chambre d'ados. On étudie à distance, en ne voyant ni ses profs, ni ses camarades. On n'a pas de petit boulot, de stage, de voyages à l'étranger. Et en plus, on est privés des soirées étudiantes du jeudi soir.

Deux campus à Avignon

Ces 7.000 étudiants avignonnais se forment, sur le campus Hannah Arendt, intramuros ou le campus Jean-Henri Fabre, à AgroParc. À leurs côtés, plus de 700 employés de l'université : des enseignants chercheurs, le personnel des bibliothèques, de l'administration, des techniciens, etc.

Tout l'éventail des sciences humaines est proposé aux étudiants : géographie, histoire, langues, sociologie, lettres, études théâtrales. Pas mal de sciences aussi : chimie, maths, physique, informatique. S'y ajoutent un tas de licences professionnelles en commerce, électronique, électricité, agronomie. Puis des DUT, diplômes universitaires technologiques : des formations très concrètes en packaging ou en agrobiologie par exemple. Ça va de la simple attestation, en anglais par exemple, qui assure un niveau minimum jusqu'au doctorat pour préparer une thèse.