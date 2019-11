Chiffre du jour : près de 1.700 élèves handicapés en Vaucluse

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) se mobilisent pour réclamer un statut plus avantageux et une revalorisation des salaires. En Vaucluse, 1.700 élèves ont besoin de leur aide. Chaque année, ils sont plusieurs dizaines à se retrouver sur liste d'attente.

Département Vaucluse, France

Près de 1700 enfants handicapés en Vaucluse ont chaque année besoin d'un accompagnement pour mener une scolarité ordinaire. Pour cela, ils peuvent compter sur le soutien des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. Leur profession se mobilise ce mercredi. Un rassemblement est prévu devant le ministère de l'Éducation nationale à Paris et devant certains rectorats de région. Déjà en février, à Avignon, une poignée d'entre eux, soutenus par les syndicats, des parents et des profs ont manifesté pour réclamer une augmentation des salaires et un statut amélioré. Sept mois plus tard, leurs revendications sont toujours les mêmes.

Des emplois très précaires

Les AESH sont souvent des femmes, qui occupent des postes à temps partiel, dans des établissements différents, à jongler avec des emplois du temps aléatoires. En Vaucluse, le salaire moyen est de 800 euros pour 24 heures par semaine maximum. Faute de personnel et d'argent suffisant accordé à leur recrutement, chaque année, des élèves vauclusiens ne peuvent pas bénéficier de l'aide à laquelle ils ont droit. L'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école en milieu ordinaire est pourtant une obligation depuis 2005. Le ministère de l'Education nationale répond qu'il a déjà créé 11.000 postes à la rentrée 2018.