Chiffre du jour : un repas végétarien obligatoire par semaine dans les cantines scolaires

Département Vaucluse, France

Du nouveau dans les assiettes de vos enfants ! Les cantines doivent leur servir au moins une fois par semaine un repas végétarien, de la maternelle à la Terminale, dans le public et le privé. C’est une mesure de la loi EGALIM, sur l’alimentation, qui vise à inciter nos enfants à manger moins de viande, dans un souci de respect de la planète.

Testé mais obligatoire pendant deux ans

Elle a aussi pour but de réduire le gaspillage alimentaire. Ce que les écoliers jettent le plus à la poubelle, c’est en effet la viande, trop cuite ou pleine de sauce. Le dispositif est d’abord testé pendant deux ans. Testé, mais obligatoire pour les mairies, même si les contrôles s’annoncent difficiles.

À Avignon, les cantines ont déjà sauté le pas du végétarisme. Deux menus par semaine ne contiennent pas de viande mais soit du poisson, soit des oeufs, soit des légumineuses ou du soja. Carpentras respecte aussi la règle. Demain mardi, ce sera par exemple taboulé, omelette au fromage et poélée campagnarde. Jeudi à Lauris, c’est quiche aux légumes et salade de pommes de terre. Vendredi à Cavaillon, ce sera chou chinois, tortilla et haricots verts. Reste à voir si cela tient sur la durée. Si vous voulez jeter un œil à ce que mangent vos enfants, sachez que les menus sont souvent disponibles sur le site internet de votre mairie.