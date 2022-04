Chinon : des lycéens suivent des cours de yoga obligatoires après deux années de Covid

Le cours commence de manière assez agitée. Devant une quinzaine de lycéens, une professeure de yoga tente de les calmer et de leur faire faire des exercices. Depuis la rentrée, ce cours est obligatoire une fois dans l'année pour tout élève du lycée professionnel Joseph-Cugnot à Chinon.

Exercices de respiration et postures de yoga

Ce jour-là, ce sont des Terminales en mécanique auto ou électricité en bâtiment qui s'essaient à la discipline, dans le gymnase du lycée. Chacun sur un tapis bleu suit les indications de leur professeure, Isabelle Bercée. "Inspirez. Expirez." Des exercices de respiration, mais aussi de relaxation et des postures typiques du yoga.

"Vous vous mettez en équilibre sur un pied. Vous fixez un point, vous faites l'ouverture des hanches, vous êtes solides au niveau du ventre, et vous cherchez à vous élever. Essayez !", encourage la professeure, venue spécialement de Saumur (Maine-et-Loire). La posture de l'arbre, mais aussi celle du cobra, du chien tête en bas ou encore de la chandelle.

On se sent mieux après. Ça enlève le stress, ça enlève les inquiétudes - Rebecca, lycéenne

"Certaines de ces positions amènent du sang frais au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Tout va être oxygéné. D'autres développent aussi l'ancrage. On est vraiment concentré sur ce qu'on fait, ce qu'on ressent. on vit le moment présent, il n'y a plus ni passé, ni futur. C'est parfait pour les élèves", explique Isabelle Bercée.

Ce cours de yoga est obligatoire pour tous les élèves du lycée professionel Joseph-Cugnot, à Chinon. © Radio France - Chloé Martin

Des bénéfices ressentis immédiatement par Rebecca. "Franchement, je n'ai pensé à rien ! On se sent mieux après. Ça enlève le stress, ça enlève les inquiétudes, et puis avant la préparation du bac, c'est vraiment bien". Tellement décontractant que certains se sont endormis en fin de cours. "D'habitude, je ne dors pas comme ça. Là, je suis détendu, c'est fou", racontent Benjamin et Célestin.

Ces cours bénéfiques après deux années de Covid

Et c'est bien pour ces raisons que le projet a été lancé, surtout après deux années marquées par la crise sanitaire. "On s'est rendu compte que ça avait créé un petit stress chez les élèves, une sensation d'étouffement, de panique, de peur et de plus en plus faisaient des malaises et des crises d'angoisse", constate Eugénie Kling, professeure d'EPS, initiatrice du projet.

Tout le monde se prête au jeu et parvient à un état de détente - Eugénie Kling, professeure d'EPS

Après quelques séances de relaxation en cours de sport, elle et ses collègues décident alors de proposer des cours de yoga à l'ensemble de l'établissement, à raison d'une séance par classe dans l'année. C'est peu, mais les résultats semblent déjà là. "Ils apprennent à lâcher prise, à respirer, à penser à autre chose. Et on se rend compte que c'est positif : au début, ils sont un peu surexcités, c'est compliqué de faire les choses ; et puis à la fin, tout le monde se prête au jeu et parvient à un état de détente", se réjouit-elle.

Eugénie Kling et ses collègues espèrent donc renouveler l'expérience à la rentrée prochaine, en proposant, pourquoi pas, davantage de cours.