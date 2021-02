Chinon : le lycée Saint-Joseph fermera ses portes à la rentrée prochaine

La décision a été actée cette semaine. Le lycée Saint-Joseph de Chinon n'accueillera plus d'élèves à partir de la rentrée prochaine. En cause notamment, ses faibles effectifs.

A Chinon, le lycée Saint-Joseph va fermer ses portes à la rentrée prochaine. La disparition du seul lycée privé de la ville est désormais actée. La décision a été prise en début de semaine lors d’une réunion du CODIEC, le Comité de direction de l’enseignement catholique.

En cause, les faibles effectifs de cet établissement, 38 élèves au total répartis sur trois classes. La baisse des moyens alloués et la réforme du lycée n’ont pas aidé non plus.

Seulement 38 élèves répartis sur trois classes

Une situation qui peut paraitre étonnante, alors qu’un collège privé est en cours de construction à Fondettes. Mais qui s'explique pour Bernard Le Floch, le directeur diocésain. C’est lui qui chapeaute tout l’enseignement catholique en Indre-et-Loire.

"Un lycée, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un collège. Il y a des parents qui sont très contents d'avoir de tout petits effectifs mais _beaucoup de parents sont aussi inquiets d'avoir de toutes petites classes_, car l'université, les classes préparatoires, ce ne sont pas des petites classes".

Lui ajoute que la situation du lycée de Chinon était débattue depuis plusieurs années, avec des problèmes d’effectifs récurrents. Il parle de cette décision comme d’une déchirure, mais "on avait pas le choix" assure-t-il.

La réforme du lycée aussi en cause

La réforme du lycée y est aussi pour quelque chose, rappelle Elisabeth Allias, la présidente du syndicat SNEC-CFTC en Indre-et-Loire, autrement dit la branche de l’enseignement catholique de la CFTC. "Ca a aggravé les choses et ça a pesé dans la balance pour le choix de la fermeture, car la réforme du lycée demande à avoir un certain nombre d'options à proposer aux élèves, et plus la structure est petite, plus c'est compliqué d'offrir un certain nombre d'options aux élèves".

Les lycéens de Chinon qui devront trouver un autre établissement l’an prochain seront prioritaires dans les lycées privés de Tours.