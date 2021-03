Chinon : une journée de la jupe au lycée Joseph Cugnot pour lutter contre le sexisme

Au lycée professionnel Joseph Cugnot, à Chinon, les enseignants ont mis en place une journée de la jupe ce mardi 16 mars, pour sensibiliser les élèves et lutter contre les stéréotypes de genre et le sexisme. Une initiative pour éveiller les consciences et faire bouger les mentalités.

Nouvelle initiative des enseignants de ce lycée. L'établissement Joseph Cugnot se mobilise souvent pour sensibiliser les élèves aux questions de harcèlement, de violences faites aux femmes, au sexisme, etc. Cette fois-ci, une journée de la jupe est à l'honneur. Une initiative sur la liberté des femmes de s'habiller comme elles veulent, tout comme les garçons, alors que certaines filles sont souvent raillés lorsqu'elles portent une jupe.

Beaucoup ont joué le jeu, les adolescentes, mais aussi certains garçons. Eugénie Kling, professeure d'EPS, a troqué son habituel survêtement contre une jupe, et provoque d'ailleurs une réaction chez ses élèves,"on a pas l'habitude de vous voir comme ça" réagissent-ils. C'est elle qui est à l'origine de cette journée spéciale :"Nos filles n'osent pas se mettre en jupe par rapport aux regards des garçons, qui sont plus nombreux. On a besoin de cette journée pour qu'elles osent davantage. Chacun doit pouvoir s'habiller comme il le souhaite, sans aucune remarque ou propos sexiste".

Les mauvaises habitudes ont toujours la vie dure

"On a reçu des remarques nous disant qu'on était bonnes, on faisait que de nous regarder à la cantine, on rigolait sur nous...", voici ce que vivent Fallone et son amie Candyce, 16 ans, en Terminale APR (Agent polyvalent de restauration), et ce même pendant la journée de la jupe dans leur lycée. Un harcèlement et un sexisme ordinaire que dénonce Fallone "il y a beaucoup trop de jugements, de remarques, d'insultes et de regards envers les filles qui portent des jupes". C'est pour cela qu'elle a monté, avec ses camarades et l'équipe enseignante, cette journée de la jupe pour une prise de conscience de la liberté des filles à s'habiller comme elles veulent.

Le kilt pour remplacer le jogging

Quelques hommes du personnel enseignant ont aussi joué le jeu et portaient une jupe, ou plutôt un kilt, à l'écossaise. C'est le cas de Patrick Fasseau, professeur d'EPS, "Dans les civilisations celtes, le kilt est un symbole de virilité", c'est pour cela qu'il tenait à le porter. "Culturellement, la jupe est adressée aux femmes dans notre civilisation européenne, mais depuis longtemps les hommes ont porté des jupes". Pour lui, la jupe ne devrait pas avoir cette connotation sexuée, et doit être vu comme un simple vêtement portable par quiconque.

Ça me soûle qu'il y ait tout le temps des remarques sexistes envers les filles, alors je voulais les soutenir - Kylian, 16 ans

Il n'y a pas que les filles qui osent la jupe donc. Kylian, 16 ans, en Première mécanique, est aussi venu en jupe. Une jupe plutôt courte qui fait réagir ses camarades garçons mais qui fait sourire et plaît à ses camarades filles, ravies de le voir les soutenir sérieusement. "Ça me soûle qu'il y ait tout le temps des remarques sexistes envers les filles alors je voulais les soutenir".

Les enseignants souhaitent que cette journée ait lieu plus souvent pour changer les mentalités, dans un lycée qui compte seulement 50 filles sur les 320 élèves de l'établissement.