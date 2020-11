Elèves de Troisième : trouvez votre stage sur le Forum virtuel des métiers d'avenir samedi 21 Novembre

Comment trouver l'entreprise où faire son stage de troisième ? La mission relève de plus en plus du parcours du combattant quand on ne dispose pas du réseau qui ouvre les portes. Raison pour laquelle le Forum des Stages et métiers d'avenir est proposée à tous les jeunes intéressés.

Vous êtes collégien ou lycéen, et vous cherchez un stage de Troisième ou de Seconde.. Une mission déjà compliquée en temps normal, surtout quand on n'a pas de réseau, pas l'entreprise de papa ou maman pour vous accueillir, mais cette année, c'est presque devenue mission impossible à cause de la crise sanitaire. A moins de se rendre sur le forum "Stages et métiers d'avenir" qui se tient ce Samedi 21 Novembre. Cette troisième édition est 100% virtuelle, à découvrir sur le site du CIDJ. L'occasion de découvrir des ateliers en ligne et de déposer des candidatures auprès des entreprises qui recrutent des stagiaires.

Un millier de stages en entreprises seront proposés. Des représentants de ces entreprises et des coachs répondront en direct aux questions des jeunes collégiens, lycéens et de leurs parents. A noter parmi les temps forts, le témoignage de Thierry Marx, chef cuisinier étoilé et homme engagé qui parlera de son métier.

Ce forum annuel a été créé il y a 2 ans, par le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) après avoir constaté à quel point il était difficile pour les jeunes de troisième de trouver un stage d’observation. « Faute de réseau, ils se retrouvaient dans la petite entreprise du coin. Très frustrés, ils avaient le sentiment de louper le coche de leur orientation » explique Ferroudja Kaci, responsable développement des services au public au CIDJ. Ce forum est donc fait pour leur permettre de trouver un stage qui corresponde à leurs aspirations de départ. Il s’agit là du premier objectif. Le second étant de leur faire découvrir des métiers, des univers et des parcours auxquels ils ne penseraient pas forcément poursuit Ferroudja Kaci.

Stands métiers

Vous pourrez déambuler virtuellement sur les stands pour découvrir six pôles métiers, à travers des démonstrations métiers et des échanges avec les professionnels :

Numérique

Développement durable

Métiers supports : communication, marketing, comptabilité...

Commerce et Artisanat

Santé, social, médico-social

Restauration, hôtellerie

Ateliers

13h : Savoir s'orienter

14h : Les métiers d'avenir avec start up of Kids / Job irl

15h : Les métiers de la protection sociale et la jeunesse avec Agirc Arrco

16h : Savoir se présenter en entretien avec nos coachs

