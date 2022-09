Christelle a quitté l'Éducation nationale : "prof des écoles c'est un métier fatiguant, usant, exigeant"

Qu'est-ce qui vous a poussée à arrêter ce métier de professeure des écoles, que vous avez fait pendant 20 ans ?

Je dirais que, au quotidien, c'est quand même un métier fatigant, exigeant, usant. Moi, j'avais envie d'accompagner chacun de mes élèves dans leurs progrès. Ça, c'est faisable quand on a une classe avec un effectif de 20-25 élèves et sans trop de difficultés, parce que dès que quelque chose d'un peu exceptionnel arrive, cela devient difficilement gérable parce que cela s'ajoute à une charge mentale qui est quand même assez importante.

On parle beaucoup de charge mentale dans les familles, elle intervient aussi à l'école ?

Oui, étant maman, je le constate. Etre enseignant, c'est penser vraiment à tout : on pense au bien-être des enfants, à ce qu'on va leur transmettre, aux différentes matières qu'on va aborder, à tout le matériel dont ont besoin les enfants. Et puis il faut faire la discipline. Et après, il y a les préparations. Quand on est directeur, s'ajoute tout le relationnel avec la commune, etc. Le relationnel avec les parents, aussi. Ce n'est pas toujours simple.

Être enseignant, c'est être présent à 200 % en classe parce qu'on a 25 sollicitations d'élèves par jour, et à la fin de la journée... on est rincés !

Christelle, ancienne professeure des écoles.

Et pour cela il faudrait être formé...

Voilà. La formation que j'ai suivie n'était pas satisfaisante et régulièrement, quand j'avais de nouveaux collègues qui arrivaient ou qui étaient formés dans d'autres académies, je demandais "C'est bon, tu as l'impression d'avoir appris quelque chose ?" "Non", la réponse était toujours "non". La formation n'est pas adaptée et on est désarmés.

Beaucoup d'enseignants qui arrêtent ce métier parlent aussi du manque de reconnaissance de l'institution. Vous l'avez ressenti, vous ?

Alors j'ai eu la chance d'avoir de bons inspecteurs, mais oui, le manque de reconnaissancepeut venir des parents, mais aussi de toutes les personnes qui nous disent qu'on fait un métier de feignants parce qu'on est tout le temps en vacances. Être enseignant, c'est être présent à 200 % en classe parce qu'on a 25 sollicitations d'élèves par jour, et à la fin de la journée... on est rincés ! On a donné toute notre énergie et il faut quand même préparer les cours pour le lendemain.

Cette fatigue, cette usure a eu des conséquences puisqu'elle vous a poussé jusqu'à un burn-out. Là vous allez, pour la première fois, ne pas faire la rentrée !

C'est ça, je ne fais pas la rentrée donc je vais pouvoir aller à Pôle Emploi et me former à un autre métier. Je pense que j'aimerais aller dans le monde de l'entreprise. Ce qui est difficile c'est que lorsqu'on sort de l'Éducation nationale, on a l'impression de ne rien savoir faire d'autre ! Alors que c'est faut, on sait gérer des gens, gérer une école lorsqu'on devient directeur, former des personnes, aussi...

Quitter l'Éducation nationale cela veut dire aussi sortir d'un certain confort ?

Complètement. Sauf que là, le confort, je l'avais complètement perdu puisque j'étais malade. J'étais vraiment malade. Certains me disaient "mais tu es folle de quitter l'Éducation nationale !" Mais tous mes proches voyaient que je n'étais vraiment pas bien, ils voyaient bien que je n'avais pas d'autre choix que de quitter l'Éducation nationale pour me sentir mieux.