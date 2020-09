Christian Bruyen "regrette la décision du gouvernement" de ne pas fournir des masques aux élèves

Le département de la Marne fournit six masques lavables aux collégiens marnais pour cette rentrée. Christian Bruyen, le président du Conseil départemental de la Marne était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mardi 1er septembre.

Les 28 000 collégiens marnais vont recevoir six masques lavables ce mardi pour la rentrée scolaire, des masques fournis par le Conseil départemental de la Marne. Une décision qui a été prise "face au refus de l'Etat de fournir des masques pourtant obligatoire", écrivait Christian Bruyen la semaine dernière sur Twitter.

"Très clairement, je regrette la décision de l’Etat. Les départements assurent beaucoup dans les collèges, l’entretien des établissements, la restauration scolaire, la construction et les réparations. Là, c’était plus de l’ordre d’une politique de santé publique donc cela revenait à l’Etat. Mais on a considéré que les familles ne devaient pas subir cet achat supplémentaire", dit Christian Bruyen, le président du Conseil départemental de la Marne, invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mardi matin.

168 000 masques pour les collégiens marnais

168 000 masques doivent être distribués par le département, six par élèves "de manière à ce que durant toute cette année scolaire ils soient équipés en masques. Ces masques sont lavables 100 fois. Donc en les portants chacun 4h par jour, il en faut trois par jour et donc on tient largement l’année scolaire", explique Christian Bruyen.

Pour cette rentrée 2020, marquée par l’épidémie de Covid-19 et par le respect d’un protocole sanitaire de 7 pages, le président du Conseil départemental de la Marne doit visiter plusieurs collèges. Christian Bruyen ira notamment au collège Robert Schuman à Reims, à Jean-Baptiste Drouet à Sainte-Menehould et au collège Eustache Deschamps à Blanc Coteaux, au sud d'Epernay.