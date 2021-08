CIFA d'Auxerre : 9 apprentis sur 10 trouvent du travail

Est-ce que l'apprentissage est aujourd'hui un choix éclairé ou un choix contraint pour la majorité des étudiants?

Maxime Lauzet : Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un choix éclairé puisque les commentaires comme on en entendait il y a quelques années pour dire que "l'apprentissage était une voie de garage" n'ont plus cours, on le voit avec le nombre de jeunes qu'on recrute. Il augmente d'année en année, donc les formations plaisent et ce sont des formations qui sont à la fois diplômantes, mais aussi professionnalisantes, les jeunes trouvent très rapidement un emploi à la fin de leur formation.

On peut faire carrière grâce à l'apprentissage, il y a des débouchés?

oui, nous, au CIFA d'Auxerre (Centre Interprofessionnel de Formations d'Apprentis), nous avons par exemple 90% d'employabilité à la fin de l'apprentissage. Ça veut dire que lorsqu'on commence un apprentissage, on trouve tout de suite après un emploi et les 10% restants, ce sont des jeunes qui décident de poursuivre autrement leurs études. Les jeunes trouvent un emploi à la suite de leur apprentissage puisqu'ils ont déjà un pied dans le marché du travail après avoir réalisé deux ans, voire quatre ans de formation en alternance dans des entreprises et qu'ils ont donc déjà de l'expérience.

Le CIFA d'Auxerre (Centre Interprofessionnel de Formations d'Apprentis) formera cette année 1 millier d'élèves © Radio France - Philippe Renaud

Quels sont les secteurs de l'apprentissage qui font rêver les jeunes?

Si on devait faire un top 3 des formations qui sont les plus prisées, je dirais : les métiers du commerce et de la gestion des entreprises, qui sont en troisième position. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration en Deux, car malgré la crise, ce secteur absorbe énormément de jeunes, on est quand même à 200 jeunes recrutés cette année, chez nous. Ensuite en première position les métiers de bouche : les boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers qui, d'année en année, fournissent énormément d'apprentis.

Quels sont ceux qui ont le plus de difficultés à recruter?

je dirais les métiers de la coiffure et de l'esthétique car on a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Mais lorsqu'un jeune est motivé pour entrer dans ces métiers là, il arrive dans tous les cas à trouver un patron.