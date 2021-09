Depuis ce mercredi, cinq classes sur six sont fermées à l'école primaire publique du Bailleul. Une mesure de précaution à cause de cas de Covid au sein d'une fratrie. L'établissement devrait rouvrir dans son intégralité au bout de sept jours.

Coronavirus : cinq classes sur six fermées à l'école du Bailleul à cause de cas de Covid

L'école primaire publique du Bailleul est bien vide depuis ce mercredi 8 septembre. Cinq classes sur six ont été fermées à cause de cas de Covid-19. Il s'agit d'une fratrie nombreuse répartie dans ces différentes classes. Comme le veut le protocole sanitaire de l'Agence Régionale de Santé et de l'Education nationale, elles ont donc été fermées par précaution pour une durée de sept jours afin d'éviter de nouvelles contaminations.

Appel au dépistage

En cette période de rentrée et de retours de vacances, la mairie du Bailleul va prochainement inviter les habitants de la commune à se faire dépister. Les modalités doivent encore être précisées. Elle appelle également à la prudence et au respect des gestes barrières.

Ce mardi, 22 cas de coronavirus étaient déjà recensés dans les établissements scolaires sarthois, entraînant notamment dans les écoles la fermeture de 14 classes.