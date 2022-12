Cinq éducateurs entendus pour maltraitance sur un garçon à Guéret

Cinq éducateurs, trois femmes et deux hommes, ont été entendus ce mardi par les enquêteurs. Ils sont soupçonnés d'avoir enfermé un garçon dans un local technique, au moment du déjeuner à l’Institut médico éducatif (IME) Grancher à Guéret. Les faits remontent à avril 2021 et ont duré plusieurs semaines, chaque midi.

Deux éducateurs toujours en service, un autre a démissionné

Le garçon était connu pour être agité et les éducateurs voulaient le mettre à l'écart. Il n'était pas attaché, et mangeait le même repas que les autres enfants. Des collègues ont informé la direction de l'IME. L'Apajh, l'association en charge de l'IME, a ensuite mené une enquête interne avant de déposer un signalement en mai 2021 auprès du parquet de Guéret. Contactée, la procureure de la République n'a pas répondu à nos sollicitations.

Les cinq éducateurs ont reçu un avertissement de leur direction mais n'ont pas été licenciés. Deux d'entre eux sont depuis partis à la retraite, et un autre a démissionné peu après les faits de maltraitance. Patrick Colo, président de l’Apajh, souligne qu'il n' y a eu ni violence, ni agression sexuelle.

Les éducateurs entendus un an et demi après les faits

"Les cinq éducateurs étaient dans cette pratique sans sens critique, ce qui peut s'expliquer par le fait que quand vous êtes longtemps dans un service, vous avez une perte de distance. Mais ils ne sont pas des criminels !" explique Patrick Colo, qui s'étonne du délai entre son signalement et l'audition des cinq éducateurs, un an et demi après les faits. L'Apajh a depuis mis en place une formation de sensibilisation sur les faits de maltraitance pour tous les salariés de l'IME.