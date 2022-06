"Cinq niveaux par classe, non ! " déplorent les parents d'élèves de l'école de Larceveau

"5 niveaux / 40m2 = 30 sardines", c'est la division qu'ont accrochée sur une pancarte les parents d'élèves sur la devanture de l'école publique de Larceveau. En effet, ils sont inquiets pour l'année prochaine, avec des effectifs encore en hausse à l'école, que leurs enfants soient beaucoup trop par classe. Comme l'indique la pancarte, c'est déjà le cas d'une des classes de l'école qui accueille trente élèves de cinq niveaux différents, de la petite section de maternelle au CE1 dans une même classe. "On est beaucoup" soupire Julen, 5 ans et demi.

Des enfants trop serrés en classe, qui doivent se bousculer pour circuler, c'est trop pour les parents © Radio France - Anthony Michel

Dans une autre classe de plus grand, ça commence se serrer aussi, comme pour Kilian en CM1 : "parfois quand je veux me déplacer, je suis un peu obligé de pousser mes camarades, parce que les tables sont assez proches les unes des autres". Des classes déjà presque saturées, alors les parents se sont mobilisés et face à une école qui devrait accueillir 85 élèves en tout à la rentrée prochaine, ils demandent un demi poste d'enseignant supplémentaire, "de quoi ouvrir une classe en plus" explique les parents d'élèves. Ils ont pu rencontrer la direction de l'inspection académique qui leur a "assuré que mathématiquement parlant, ça passe", raconte Audrey Jaurreguy, maman d'élève et présidente du SIVU, le syndicat intercommunal à vocation unique, chargé du fonctionnement des écoles d'Ostibarret, "mais ce n'est pas prendre en compte la particularité des classes bilingues avec des effectifs qui fluctuent", déplore-t-elle.

Des parents d'autant plus inquiets que pour l'instant ce sont principalement les tout petits de maternelle qui sont mélangés, mais "ces enfants vont grandir, et dans l'état actuel des choses, il n'y aura pas la place dans les classes pour mettre autant de bureaux". Alors les parents poursuivent leur mobilisation pour que leurs enfants ne perdent pas en qualité d'apprentissage. "Quand on avait ouvert ce regroupement d'écoles en 2016, on nous avait promis une qualité d'enseignement, et on a peur qu'elle ne soit plus respectée". De son côté, l'inspection académique explique que la situation de cette école, comme celle de toutes les autres, sera réévaluée à la rentrée en fonction des effectifs au 1er septembre.

Derrière les sourires de la photo, l'inquiétude des parents que leurs enfants perdent en qualité d'apprentissage © Radio France - Anthony Michel